Presidente da AAM, João Campelo, fala sobre ações e planos para 2018

Num ano em que se decidirá um novo governo para o Amazonas, o presidente da Associação Amazonense de Municípios (AAM), João Campelo, espera que as cidades recebam recursos estaduais, para recuperar parte do desenvolvimento “perdido”, durante 2017, momento em Estado teve três governadores, por curtos períodos, o que impossibilitou a continuidade de melhorias, nas localidades. E, para que o ano inicie com um aporte, ele garante o depósito de R$ 31 milhões, para todos os municípios.

EM TEMPO – Na prática, como a cassação de um governador e a convocação de uma eleição suplementar, ano passado, prejudicou os planos da AAM?

João Campelo – Muitas realizações como, drenagens, pavimentação das ruas e ramais, reformas e construção de novas escolas, que estavam inseridas em um pacote de obras, não foram concluídas por conta dessa situação. Em 2017, não existiu trabalho para os municípios do interior do Estado e, as áreas da Saúde e Infraestrutura foram as mais prejudicadas. Ano passado, o que funcionou foi somente os serviços básicos. Isso porque, no início de 2017 apenas houve um atendimento inicial com o ex-governador José Melo (Pros) e os prefeitos. Com a cassação, veio o governador interino David Almeida (PSD), que não teve tempo para realizações e quando o governador Amazonino Mendes (PDT) assumiu, já era final do ano. Foi um ano perdido em que a máquina pública não pôde funcionar em favor do interior.

EM TEMPO – Em vista do ano perdido, existe alguma iniciativa para recuperar as melhorias e benefícios, que não foram realizados e concedidos, em 2017?

JC- Desejamos que este ano seja melhor para o interior do Estado. O que percebemos é que além de aguardar os recursos estaduais, alguns prefeitos têm buscado com muita dificuldade aportes com o governo federal. No entanto, esbarram na burocracia, porque alguns municípios não possuem certidões, alguns são pendentes de dívidas, em alguns casos, os prefeitos tiveram contas reprovadas, por ausência de prestação de contas e, mesmo recebendo recursos de convênios. Para que este ano seja diferente, já temos um recurso de R$ 31 milhões, a ser disponibilizado no final deste mês, para as 62 cidades do Amazonas. E, para que o valor seja utilizado de forma correta, estabelecemos que os prefeitos direcionem o uso, principalmente, para Saúde e Educação. O aporte é proveniente do Auxílio Financeiros aos Municípios (AFM). A proposta foi aprovada neste mês pelo Congresso e aguarda apenas o presidente Michel Temer (PSDB) sancionar. Além disso, no mês maio, haverá a “Marcha para Prefeitos”, reunião com mais de 4 mil gestores do Brasil, para discutir e apresentar planos de melhorias para as cidades.

EM TEMPO – Qual o posicionamento da Associação Amazonense dos Municípios sobre o Pacto Federativo, que diverge sobre arrecadação e repasse às cidades?

JC- A Associação entende que o Pacto Federativo precisa ter uma divisão dos recursos mais igualitárias do que se tem atualmente. A distribuição que há hoje, não é compatível com a realidade e necessidades dos municípios. E, este será um dos assuntos, que debateremos na “Marcha dos Prefeitos”. Esse repasse é injusto, porque 50% fica para o governo federal, 27% para os estados e 23% para os municípios. Com isso, os prefeitos trabalham com muita dificuldade e apenas com recursos AFM e o Imposto sobre Mercadorias e Serviços (ICMS). Isso acontece, porque a maioria não possui arrecadação própria. No momento, a AAM também vem trabalhando muitas pautas municipalista e em sintonia com a Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

EM TEMPO – Como a Associação se posicionará e atuará em um ano eleitoral?

JC- A Associação Amazonense dos Municípios não é partidária. Ela funciona para servir e facilitar o desenvolvimento de todos os municípios, buscando recursos estaduais. Dessa forma, seguiremos com nosso trabalho de orientação, consultoria didática e auxílio jurídico a todos os prefeitos. Esse suporte é disponibilizado, porque a limitação geográfica do Estado, torna o acesso a algumas localidades, quase restrito. Além disso, temos dificuldade com conexão com a internet e ausência de profissionais qualificados, porque ninguém quer ir para o interior. Essas são algumas dificuldades que encontramos. Uma ótima iniciava para avançarmos nestas particularidades, foi a criação da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), que auxilia na orientação dos prefeitos, quanto ao uso dos recursos públicos, de forma preventiva. Com isso, os portais da transparência são fortalecidos, assim como a importância da realização de concursos públicos e realização de pregões de forma clara.

EM TEMPO – Como acontece o acompanhamento da AAM aos 62 municípios do Estado do Amazonas, para que evitar irregularidades nas gestões?

JC- Quanto a reprovação de contas dos prefeitos, entendemos ser um caso isolado e, neste caso, sempre priorizamos, o auxílio aos municípios. Um exemplo desse nosso controle, aconteceu nesta semana que passou, quando acompanhamos a saída do presidente da Câmara de Novo Airão do comando da cidade, para dar lugar ao vice-prefeito eleito, por determinação da justiça. Como isso, já providenciamos o bloqueio de acesso dele aos documentos da cidade. Isso possibilita que não haja má fé no exercício. Desejamos que a lei seja cumprida, mas admitimos que é impossível fazer gestão no interior da mesma forma que é realizada em Manaus, com toda estrutura disponível e acessível.