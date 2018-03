Prefeito de Manaquiri é denunciado ao MPF por fraudes em licitações

Manaus - O Ministério Público Federal (MPF) recebeu, no final do mês de fevereiro, uma denúncia contra o prefeito de Manaquiri, Jair Souto (MDB), indicando a existência de um possível esquema criminoso em processos licitatórios de cinco empresas, em que os donos foram doadores durante a campanha eleitoral em 2016.

A “reclamação”, que envolve ainda o irmão do prefeito, o secretário de obras Jandeir Aguiar Souto, e servidores públicos, também foi protocolizada na Superintendência da Polícia Federal no Amazonas (SR-PF), na Procuradoria Geral da República no Amazonas (PGE-AM), Controladoria Geral da União no Amazonas (CGU-AM) e Tribunal de Contas da União (TCU).

Documento protocolado no MPF-AM | Foto: Divulgação

Ao falar sobre a acusação, o prefeito de Manaquiri, Jair Souto, argumenta que qualquer procedimento realizado pela prefeitura acontece por meio do portal da Transparência e, posteriormente publicados no Diário Oficial Eletrônico. “O pregão é um evento público e quem ganha é a empresa que oferece o melhor serviço, pelo menor preço. Eu nem participo do ato”, comentou Jair. Quanto a responsabilidade com o dinheiro público, ele cita ter sido até convidado para assumir o cargo de tesoureiro da Confederação Nacional dos Municípios (CNM). “É um órgão que administra R$ 80 milhões”, salientou.

Conforme o documento de 16 páginas, a irregularidade só foi descoberta, quando um empresário que não participava da “negociação”, tentou sem sucesso disputar a licitação para uma obra. No momento, ele teria percebido o favorecimento às outras. A denúncia aponta, ainda, que os beneficiados seriam amigos pessoais do prefeito, sendo um deles, engenheiro da Prefeitura de Manaquiri.

Documento protocolado no MPF-AM | Foto: Divulgação

O conteúdo detalha que as licitações acontecem de forma simulada, em que as empresas vencedoras do pregão são sempre as mesmas: Sigma Engenharia e Consultoria Ltda., J. L. Galvão, Megacon, G. Castro e Smart. O documento explica que, “no ano de 2017, o município de Manaquiri licitou várias obras, serviços e outras contratações para entrega de materiais, todas elas com fortes indícios de formação de cartel em licitações, fraudes nos procedimentos licitatórios e fortes indícios de direcionamento nas licitações para beneficiar empresários que contribuíram ou apoiaram o prefeito no pleito de 2016 à Prefeitura de Manaquiri”.

Detalhes

Para que às irregularidades fossem à frente, as empresas vencedoras, eram as únicas a receber cartas convites e editais, com as determinações para o processo. A denúncia detalha, ainda, como houve o benefício. No caso, da reforma da prefeitura feita em 2017, onde as empresas participantes do “processo de licitação” são: Sigma Engenharia e Consultoria Ltda., J. L. Galvão e Megacon, a empresa vencedora foi a J. L. Galvão.

Documento protocolado no MPF-AM | Foto: Divulgação

Já, em outro processo, dessa vez para a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Alfredo Campos, as empresas participantes foram as mesmas, sendo que a vencedora foi a Sigma Engenharia e Consultoria Ltda., foi a vencedora.

Para a reforma e ampliação do ginásio Francisco Nelson de Oliveira, novamente as três empresas participaram do processo e a vencedora foi a J. L. Galvão. Para as licitações de merenda escolar e materiais de construção, as empresas G. Castro e Smart Comércio e Consultoria e Tecnologia da Informação Ltda., são as únicas participantes dos processos e as vencedoras.

