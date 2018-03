Rede Lança Júnior Brasil como pré-candidato ao governo do Amazonas

O pré-candidato, que já foi candidato a vice-governador em 2014, afirmou estar à disposição, em concorrer ao cargo | Foto: Divulgação

Manaus - A Rede Sustentabilidade no Amazonas lançou nesta segunda-feira (5) a pré-candidatura ao governo do Estado, do policial federal Junior Brasil, de 42 anos. O pré-candidato é amazonense, perito da Polícia Federal, mestre em Controladoria e especialista em Gestão Pública. É casado e pai de dois filhos.

O pré-candidato, que já foi candidato a vice-governador em 2014, afirmou estar à disposição, em concorrer ao cargo pela convicção em liderar um processo político que dialogue com a sociedade.

“Este sonho eu não sonho sozinho.Um milhão de amazonenses deixaram de votar em 2017, por desilusão com a política local e suas lideranças. Juntos, podemos aposentar a oligarquia política local e abrir um caminho novo".

De acordo com o porta-voz do partido no Amazonas, Erick Nogueira, o momento da política do Estado é decisivo e a Rede tem a obrigação de apresentar à sociedade, candidaturas comprometidas.

“Queremos ajudar a libertar o Amazonas da dependência de um único modelo econômico e do grupo que mantém e utiliza as mazelas sociais como moeda de troca na época das eleições. Júnior Brasil colocou seu nome à disposição do partido, e acreditamos que, com ele, podemos melhorar o debate e apresentar alternativas para solucionar problemas acumulados em mais de três décadas de desgoverno", pontuou Nogueira.

Candidatura de Marina Silva



A Rede no Amazonas também está unida em torno da pré-candidatura de Marina Silva à Presidência da República. No dia 21 de abril, o partido fará o lançamento oficial de todas as pré-candidaturas do Estado, com a presença das principais lideranças nacionais e regionais, lideranças dos movimentos sociais, ambientais, indígenas e da sociedade civil.

