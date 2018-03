Greve de ônibus é assunto entre vereadores durante sessão quase vazia

Manaus - Quatro dias após a paralisação de ônibus do transporte público ocorrida na última quarta-feira (28), que impactou 100 linhas e afetou cerca de 200 mil usuários, além de gerar congestionamento em várias vias da capital, o assunto teve repercussão na Câmara Municipal de Manaus (CMM) na manhã desta segunda-feira (5).

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informou que, na ocasião do manifesto, não foi notificado sobre a paralisação. O órgão disse que desconhece ainda os motivos da paralisação ilegal.

O vereador Jaildo dos Rodoviários (PCdoB – AM) defendeu os trabalhadores e afirmou que a categoria trabalha sem as devidas condições. Ele afirmou que a categoria não recebe benefícios e, portanto, não vê medidas sendo tomadas para reverter o quadro.

“O Ministério Público do Trabalho sabe, a Defensoria Pública sabe, todo mundo sabe, mas não vemos uma ação sendo movida contra as empresas. Há apenas contra o sindicato e isso é uma vergonha! ”, exclamou.

Ele sugeriu, ainda, a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as empresas de transporte público da capital.

Transporte ruim

Em seu pronunciamento, o vereador Dr. Ewerton (PPL) continuou fazendo críticas ao sistema de transporte público de Manaus. Ele disse que o mesmo se encontra na “UTI” e presta serviços de má qualidade aos usuários.

“O tratamento dessas empresas, que monopolizam o sistema fazendo de seus usuários e empregados de “gato e sapato”, é horrível. Elas não só falham com a sociedade, mas também com os seus funcionários”, ressaltou o vereador.

O parlamentar ressaltou que o valor da passagem não condiz com a qualidade dos serviços oferecidos pelas empresas. “O sucateamento dos veículos é mais um agravante, sem contar com o atraso de salários e de reajuste, além do perigo que se sujeitam os empregados e os usuários todos os dias”, completou o parlamentar, acrescentando que as empresas ainda obrigam os trabalhadores a fazer reparos nos veículos, em caso de acidentes.

Líder da oposição na CMM, o vereador Chico Preto (PMN) defendeu a criação de novas regras que norteiem a relação entre a prefeitura e os empresários. Para ele, as regras atuais são ultrapassadas e conflitam entre si.

“É preciso começar do zero com novas regras. Não basta só um bom projeto operacional, tem que ser um bom projeto que garanta a eficiência do sistema de transporte”, disse.

Ele também cobrou esclarecimentos da prefeitura e sugeriu que, tanto os empresários, quanto a gestão municipal, exerçam seus papéis. “A prefeitura tem que fazer alguma coisa a respeito, pois permite que os empresários continuem vendendo passagens e exercendo controle sobre todo o sistema. Empresário é para comprar ônibus, pagar seus servidores e fazer os ônibus andarem”, completou.

A falta de quórum foi o destaque da sessão extraordinária da CMM desta segunda-feira. Com a maioria dos vereadores ausente por conta do cumprimento de agendas externas, não houve votação de projetos. A sessão, que costuma ser encerrada às 11h30, terminou cerca de uma hora mais cedo. Ao todo, sete projetos estavam previstos para entrar em pauta nesta manhã.

