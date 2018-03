Bi Garcia entra com recurso contra condenação do TRF

Parintins - Nesta segunda-feira (5), em entrevista ao Em Tempo, o prefeito de Parintins Frank Bi Garcia disse que os seus advogados aguardam a notificação da Justiça Federal para entrar com um recurso contra a sentença condenatória que o obriga a devolver R$ 200 mil aos cofres da prefeitura. A decisão pela multa foi deferida pelo juiz da 1ª Vara do Tribunal Regional Federal, Lincoln Rossi da Silva Vinguini.

O dinheiro é correspondente ao convênio de número 046/2006 firmando em junho daquele ano entre a prefeitura de Parintins e o Ministério do Meio Ambiente (MMA), através do Fundo Nacional do Meio Ambiente (Fnma).

Segundo o prefeito, o dinheiro do convênio nunca foi sacado para ser investido no Meio Ambiente. O motivo seria um bloqueio do investimento pela Vara da Justiça do Trabalho de Parintins para o pagamento de precatórios.

“Quem fez o saque desse dinheiro é quem deve prestar contas. Somente o juiz federal do Trabalho, Glaydson Ney Rocha, pode dizer onde e como foi gasto esse recurso - que veio do governo federal”, afirmou.

Bi Garcia disse que respeita a decisão da Justiça, mas considera injusto ser condenado por uma situação que nem chegou a ter acesso ao dinheiro do convênio. "Quando fechamos o convênio, o dinheiro caiu na conta da prefeitura e, imediatamente, o juiz Glaydson Ney Rocha bloqueou as contas do município. Ele utilizou o dinheiro para pagar dívidas trabalhistas feitas por administrações anteriores. Então, não sou eu que tenho que prestar contas deste convênio, mas sim o magistrado trabalhista”, disse.

O prefeito afirmou que, se for preciso, o município vai devolver o dinheiro para a conta do convênio para a administração não ser prejudicada.

Esta é a segunda condenação do prefeito de Parintins na Justiça Federal. Na primeira, o mesmo juiz determinou que o prefeito devolvesse cerca de R$ 3 milhões aos cofres do município.

