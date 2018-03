MPC exige lista de acordos feitos pela Prefeitura de Coari

Manaus - O Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM) deu um prazo de 15 dias para que a Prefeitura de Coari apresente uma lista detalhada dos acordos firmados extrajudicialmente com credores da cidade. Procurada pela reportagem, a prefeitura afirmou que ainda não recebeu nenhuma notificação, mas que a administração prioriza a transparência e atenderá ao pedido, assim que for notificada.

No documento, o MPC – que atua junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) – afirmou que, caso a solicitação não seja atendida dentro do prazo, vai ingressar com uma representação no tribunal para que apure o caso.

A determinação é resultado de uma Ação Civil Pública e uma Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa, impetrada pelo promotor de Coari, Weslei Machado, na semana passada, em que pede o afastamento do prefeito Adail Filho (PP) por um período de 180 dias e que devolva R$ 2,7 milhões aos cofres municipais.

Na ação, o promotor considerou que os acordos firmados violam a ordem cronológica dos pagamentos dos precatórios, sem a autorização legislativa ou citação prévia na Lei Orçamentária Anual, o que pode acarretar a fragilização do sistema de controle de gastos da administração pública.

Esta é a segunda vez, neste mês, que o MPC requer informações de uma prefeitura do interior. Há três dias, o órgão encaminhou ofício à Prefeitura de Humaitá solicitando esclarecimentos quanto à concessão de diárias para o secretário municipal de Saúde, Cleomar Scandolara.

No documento enviado, é solicitado as portarias que autorizaram os deslocamentos, assim como a cópia da lei que estabelece os critérios para concessão de diárias, os bilhetes. Conforme informações, houve o pagamento de 15 viagens no período de julho a novembro do ano passado com uma “desproporção entre o período das viagens e o respectivo ressarcimento das diárias”.

