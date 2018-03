Extinção de varas federais em Tefé e Tabatinga gera debate na Aleam

Manaus - Uma decisão Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em dezembro do ano passado, que estuda extinguir duas varas federais no Interior do Amazonas, sendo uma em Tefé e a outra em Tabatinga, foi um dos assuntos mais discutidos nesta terça-feira (6), na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

Para tentar barrar a medida, o deputado estadual Platiny Soares (DEM), que também é presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Revisão Territorial no parlamento, entrou com um pedido de revogação da medida, levando a documentação diretamente ao Corregedor do CNJ, ministro João Otávio de Noronha, uma Moção de Protesto da Casa Legislativa.

Além de ser debatido pela manhã em plenário, durante a tarde também foi realizada uma audiência pública organizada pelo democrata, com a participação do procurador chefe do Ministério Público Federal no Amazonas, Edmilson Barreiros, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Marco Aurélio Choy, vice-presidente da Federação Kukamiria, Ana Milena e outros representantes locais.

“A Assembleia, a partir desse pontapé, passa ser protagonista nessa temática, principalmente porque estamos provocando todas as autoridades a se movimentarem, enquanto não vemos essa movimentação da bancada federal. Ela é parte legítima, tanto para postular isso judicialmente, quanto para mobilizar a nossa sociedade numa conscientização relacionada ao assunto. Demos encaminhamentos objetivos, ouvimos pessoas, autoridades interessadas no assunto, Ministério Público Federal, OAB, Funai, indígenas e pessoas que vivenciam isso no dia a dia”, frisou Platiny Soares.

O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) também destacou o assunto em plenário, onde chegou a classificar a medida como um equívoco monumental, pois a argumentação do CNJ é de as varas de Tefé e Tabatinga têm baixa movimentação jurídica.

“Isto tudo é em decorrência da necessidade deles em ampliar o número de varas em Brasília, para atender um parecer da Corregedoria Nacional de Justiça. Pois, depois de concluírem a Seção Judiciária do Distrito Federal, que foi alvo de fiscalização em 2016, estão necessitando criar uma vara especializada na área criminal e outra em crimes de lavagem de dinheiro”.

Ele ainda reforça que deputados federais e senadores do Amazonas também devem se movimentar politicamente contra a medida.

“Nós, enquanto representantes políticos, temos que nos insurgir e falar. Esta ação tem que ser política, pois, a presença de um juiz federal em Tabatinga e outro em Tefé passam uma segurança a mais para suas populações”, acrescentou Serafim.

Para Luiz Castro (Rede), extinguir as varas federais enfraquece a cidadania e é um desserviço para o Amazonas. “A Assembleia não pode ficar omissa. Tefé é um município polo que agrega mais de sete municípios, e Tabatinga está na tríplice fronteira, uma região onde o narcotráfico é muito grande. Retirar estas centrais de justiça, que é um instrumento que passa segurança aos brasileiros e brasileiras daquela região, é o mesmo que dizer a eles para abandonarem a Amazônia e procurarem as grandes metrópoles”.

Outra questão colocada em pauta pela deputada Alessandra Campêlo (MDB) foi a distância entre os municípios do Amazonas. O translado até chegar neles pode dificultar o acesso da população destes municípios à outras varas federais.

“O problema é que as pessoas retiram varas federais do Amazonas como se estivesse fazendo isto em Minas Gerais, que é um local com mais de 800 municípios, mas todos próximos. O Amazonas tem 62, mas parece um continente de tão grande, com uma logística difícil, onde até mesmo para se conseguir voos é difícil”, afirmou a parlamentar.

