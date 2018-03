Tribunal promove dois novos juízes para comarca de Manaus

Ao todo, seis magistrados disputavam a vaga por critério de merecimento e sete por critério de antiguidade. | Foto: Divulgação

Manaus - O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) promoveu dois juízes na manhã de quarta-feira (6) para atuarem na comarca de Manaus. Ao todo, seis magistrados disputavam a vaga por critério de merecimento e sete por critério de antiguidade. O juiz Antônio Itamar de Sousa Gonzaga, que atuou como juiz titular na 3ª Vara de Parintins, teve o voto dos 23 desembargadores da corte e foi promovido pelo critério de merecimento.

Já Adonaid Abrantes de Souza Tavares foi automaticamente selecionado por ser o mais antigo entre os candidatos para a vaga por critério de antiguidade. Ele atuou grande parte da sua carreira como juiz em municípios do interior, como Itapiranga, Silves e Itacoatiara. Atualmente, estava como juiz auxiliar da 7ª Vara do Juizado Especial Cível.

A corte julgou, ainda, mandados de segurança contra o governo do Estado. Das onze ações apresentadas ontem de manhã, apenas duas foram concedidas aos impetrantes. A primeira era relativa à uma ação movida pela Distribuidora Magistral Ltda contra a Secretaria de Fazenda (Sefaz) que, por tratar-se de um órgão ligado ao governo estadual, envolve o nome do governador Amazonino Mendes (PDT). A empresa foi beneficiada com a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

O segundo tratava-se de um soldado da Polícia Militar que obteve benefício para ser promovido a Cabo da corporação.

Foram concedidos parcialmente dois mandados de segurança. O primeiro processo movido pela Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas (AOPBMAM) foi concedido parcialmente. Um contingente de oficiais da PM e Corpo de Bombeiros obtiveram o benefício para serem promovidos segundos-tenentes. O segundo promovia um soldado a Cabo.

Os processos onde os desembargadores Wellington Araújo, Djalma Martins e Carla Reis eram relatores foram adiados devido à ausência dos magistrados.