Servidores cobram por última assinatura na CPI da Saúde na Aleam

Manaus - Um grupo formado por 20 pessoas representando as lideranças do Movimento Organizado dos Trabalhadores da Saúde (MOTS) e da Comissão de Concursados da Saúde, se reuniu na manhã desta quarta-feira (7), no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), com o objetivo de motivar os parlamentares a assinarem a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga os desvios da área da saúde. Até o momento, o documento de autoria dos deputados José Ricardo (PT) e Luiz Castro (Rede) conta com sete assinaturas, necessitando apenas do apoio de mais um parlamentar para entrar em vigor.

A enfermeira Luciana Simão, de 42 anos, foi uma das pessoas que reivindicaram pelo MOTS. Ela afirma que o movimento atualmente conta com mais de 3 mil membros de todas as áreas da saúde no Estado, e que o motivo pelo qual o grupo foi ao plenário da Aleam foi em decorrência do número de desvios realizados na pasta de Saúde, gerando um verdadeiro caos para a população.

“Os hospitais estão totalmente sucateados e os servidores há três anos sem reajuste salarial. Cabe à Assembleia fazer a parte investigativa com maior celeridade, até para subsidiar todos os outros órgãos para que eles possam punir quem fez isto com a população e com os trabalhadores da saúde”, destacou Luciana que ainda frisou que alguns deputados mentem ao alegar que a proposta tem apenas fins políticos.

“Alguns parlamentares têm argumentado que a criação da CPI da Saúde tem apenas fins politiqueiros, mas queremos frisar fortemente que este pedido foi realizado em outubro do ano passado. Qual foi a desculpa do ano passado? Porque não houve eleição nenhuma na qual eles disputassem algum cargo”, afirmou.

Para João Leno, de 32 anos, que também atua na área da enfermagem e faz parte da Comissão dos Concursados da Saúde, o movimento pode ser um aliado do Governo do Estado.

“Queremos mais transparência na saúde, pois, o que se tem visto é a presença de muitos contratos superfaturados. Queremos saber para onde está indo o dinheiro que está sendo investigado. Lembrando que este movimento vem para somar com o Governo, já que ele quer arrumar a casa e deixar tudo em ordem”, disse João.

O deputado José Ricardo (PT), que foi um dos autores da proposta de CPI, achou plausível a presença dos servidores na Assembleia para cobrar os políticos da casa. Ele também destacou que a falta de motivação dos deputados em assinar o documento é em decorrência aos antigos laços políticos com ex-governadores do Estado.

“Tem deputados que fazem parte da base do governo há muitos anos, e talvez não queiram se envolver. É uma pena, até porque as investigações são voltadas apenas para os últimos cinco anos”, disse o petista.

Já o outro autor da proposta, Luiz Castro (Rede), diz estranhar tanta resistência, e que os políticos têm que se desprenderem de laços antigos, pois a CPI não se trata de uma vingança, mas uma ação que tem o objetivo de trazer respostas à população amazonense.





