Policiais e bombeiros suspendem greve após reunião com Amazonino

Manaus - Em reunião com o governador Amazonino Mendes, na manhã desta quinta-feira (8), representantes dos praças e sargentos da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) decidiram estancar o movimento paredista marcado para o dia 15 de março, embora a categoria ainda esteja em alerta.

Sede do Governo_Amazonino | Foto: Marcely Gomes

A reunião, que aconteceu na sede do Governo do Amazonas, na Compensa, zona Oeste de Manaus, contou com a participação do comandante geral da PMAM, coronel David Brandão.



Como resultado da reunião, o governador pediu para rever as atas de promoção da Polícia Militar, com base nas reivindicações apresentadas pelos representantes dos militares. A informação é de Gerson Feitosa, presidente da Associação de Praças do Amazonas (Apeam).

“Estamos satisfeitos que o governador tenha aberto esse canal de diálogo com as associações. Havia pessoas com direito à promoção e não estavam nas atas. Inclusive, uma reunião que trataria disso amanhã (9) foi remarcada para segunda-feira”, explica.

Sede do Governo_Amazonino | Foto: Marcely Gomes

Cerca de oito mil policiais militares e bombeiros militares estão vinculados ao movimento paredista, representados pela Associação dos Cabos e Soldados do Amazonas (ACS), Associação de Subtenentes e Sargentos do Amazonas (ASSOAPBMAM) e Associação de Praças do Amazonas (Apeam).



Feitosa, no entanto, alertou que se a situação não for revista pelo governo, a greve será retomada. “A greve continua marcada para o dia 15. Pretendíamos antecipar, mas ela continua marcada para o dia 15, porque essa é uma decisão que nós vamos tomar depois de uma assembleia nesse sábado”, completa o presidente da Apeam.

