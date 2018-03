Mensagem governamental em favor dos professores da UEA chega à Aleam

Manaus - A sessão esta quinta-feira (8), da Assembleia Legislativa do Estado Amazonas (Aleam) foi movimentada e contou com chegada de mensagem governamental, anúncio de desfiliação partidária e homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Entre os assuntos, que começarão a tramitar na casa, está o projeto de lei que altera os artigos 6º, 9º e 54 e institui o plano de cargos, carreiras e remuneração do magistério público superior e dos servidores técnicos e administrativos da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Antes de ir a plenário para votação, o pedido do governador Amazoninno Mendes (PDT), passará pela Comissão de Constituição , Justiça e Redação (CCJR). E, caso a matéria aprovada, haverá a transferência automática dos docentes oriundos do extinto Instituto de Tecnologia da Amazônia (Utam), para o Quadro Permanente da UEA. A propositura sugere a alteração dos artigos 6º, 9º e 54 e o anexo IV da lei nº 3656/2011, para que haja a garantia de que os professores do instituto, que possuam mais de oito anos no último nível da última classe da carreira anterior, estejam aptos a progredir para a classe de professor titular.

De acordo com o líder do governo, deputado Dermilson Chagas (PEN), o reconhecimento de progressão é gratificante.

“Esses professores estão sendo promovidos a professor titular depois de oito anos no último nível. O reconhecimento que o governo fez é gratificante”, disse. A proposta deve ser analisada e aprovada pelos deputados para que seja cumprida.

Desfiliação

Cumprindo o prazo da janela partidária, iniciado na última quinta-feira (7), o presidente da Aleam, o deputado David Almeida, comunicou que estava oficialmente se desfiliando do Partido Social Democrático (PSD). O anúncio foi feito durante o comunicado de liderança da casa.

O parlamentar subiu à tribuna com o documento de desfiliação em mãos e afirmou que ele seria entregue na sede do partido, assim que a sessão terminasse. Na ocasião, David ressaltou que saiu do partido para descobrir novos horizontes. Ele disse que não guarda rancor ou mágoa de ninguém.

“Minha militância no PSD se encerra hoje. A partir de agora estaremos focando nas conversas, entendimentos e a possibilidade de uma nova filiação partidária, para que possamos trabalhar novos horizontes para melhorar o Amazonas. Só tenho a agradecer pelo tempo. Saio pela porta da frente, assim como pela frente entrei”, disse.

8 de março

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, parlamentares se pronunciaram a respeito da data e reforçaram o compromisso de lutar ao lado das mulheres por uma sociedade mais justa e igualitária.

O deputado José Ricardo (PT), por exemplo, participou de uma manifestação de funcionárias da Eletrobras na sede da empresa, localizada da avenida Sete de Setembro, Centro. No ato, as colaboradoras reivindicavam direitos das mulheres e se manifestavam contra a privatização da empresa. Além disso, o deputado lembrou que seu mandato defende projetos que garantam os direitos da mulher.

“Estou insistindo no projeto que exige um efetivo de policiais do sexo feminino em cada delegacia para atender as mulheres vítimas da violência, já que hoje, infelizmente, esse atendimento não é qualificado”, disse.

Na visão do deputado Luiz Castro (Rede), esse não é um bom momento para se comemorar. A justificativa é que, nos últimos anos, houve retrocessos e ameaças contra os direitos das mulheres e, principalmente, o aumento nos índices de violência contra a mulher. No entanto, ele ressalta que o 8 de março é resultado de uma soma de lutas históricas.

“Quando falamos em destacar, homenagear e comemorar, estamos falando justamente da luta das mulheres. Devemos comemorar o que já foi conquistado”, completou.

