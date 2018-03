Amazonino anuncia novos repasses para o interior pelo Fórum Fundiário

Manaus - O governador do Amazonas, Amazonino Mendes (PDT), se reuniu com 48 prefeitos do Estado na manhã de hoje (9), no auditório da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), no bairro Aleixo (Zona Centro-Sul). O motivo seria em decorrência ao lançamento do Fórum Fundiário por meio Secretaria de Política Fundiária (SPF), que tem o objetivo de promover um ordenamento fundiário aos municípios do Estado para atender diversas demandas dos locais, como saúde, segurança, infraestrutura, dentre outras.

O governador destacou momentos após a reunião, que poderia estar realizando a disponibilização de recursos até o dia 7 de julho, mas que preferiu se adiantar em decorrência à precariedade em alguns municípios. O valor, entretanto, não foi anunciado pelo pedetista, mas ele frisou que será algo em torno de R$ 300 a R$ 400 milhões.

“Precisamos analisar os problemas dos locais para podermos somar qual será o valor repassado. Tendo em vista que também estamos no aguardo de um empréstimo, mas que não tem nenhum vínculo com a ação de hoje, e só após isto que estaremos definindo”, acrescentou Mendes.

Entre os prefeitos presentes, Romeiro Mendonça (PSD), que comanda o município de Presidente Figueiredo (à 120 km de Manaus), destacou que a principal demanda do local que poderá ser resolvida na cidade, será a parte de infraestrutura.

“Temos várias demandas como saneamento básico, saúde, educação, mas sem dúvidas a parte da infraestrutura será a área com um foco maior, pois nossa cidade é turística e precisa ter um bom visual para arrecadar maiores investimentos para nossos munícipes”, acrescentou.

Em clima de campanha para reeleição, o governador Amazonino Mendes (PDT) reuniu prefeitos do interior do Estado na manhã da terça-feira, 6, e anunciou R$ 125,5 milhões para combate à malária em 21 municípios do Amazonas, além de R$ 60 milhões do Fundo Estadual de Saúde. O evento aconteceu no Centro de Convenções Vasco Vasques.

Apesar do ano ser de eleições gerais, Amazonino afirma que os repasses não têm fins políticos | Foto: Marcely Gomes

