Gestores devem prestar contas até o dia 31 de março

Manaus - Um total de 354 ordenadores de despesas de órgãos da administração direta e indireta do Estado, da Prefeitura de Manaus e dos municípios do interior do Amazonas deve prestar contas, por meio da internet, ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) do dinheiro público utilizado em todo o ano de 2017.

O prazo vai até as 23h59 do dia 31 de março. Em caso de inadimplência, o gestor poderá ser multado em R$ 2,2 mil pelo atraso, durante o julgamento da prestação de contas anual.

Até a manhã desta terça-feira (13), somente as câmaras municipais de Boca do Acre, Benjamim Constant, Coari, Codajás, Nova Olinda do Norte, a prefeitura de Boca do Acre, a Procuradoria Geral do Estado, Secretaria Executiva da Vice-Governadoria e a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) haviam encaminhados a prestação de contas por meio do Sistema E-Contas.

Faltam enviar a documentação eletronicamente, 122 órgãos do governo do Estado, 47 órgãos da Prefeitura de Manaus, 61 das prefeituras municipais, 57 Câmaras Municipais, 55 órgãos da administração direta e indireta do interior, além da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) e Ministério Público do Amazonas (PGE).

Acompanhamento real das entregas

Este ano, seguindo a determinação a presidência do TCE, a Diretoria de Tecnologia da Informação (Ditin) está disponibilizando um endereço eletrônico para que a sociedade possa acompanhar se o gestor informou como usou o dinheiro público no ano de 2017.

No endereço, o gestor pode saber se unidade gestora já encaminhou a documentação e a data.

“O sistema é simples. Em poucos minutos, o cidadão conseguirá saber se o gestor prestou contas ou não. São três status: a “Prestação Iniciada” (quando prestador entrou no sistema E-Contas e iniciou o processo); “Prestação Entregue” e “Prestação Não iniciada”, comentou o diretor do Ditin, Alan Bezerra.

Disque-prestação de contas

Este ano, para tirar dúvida dos gestores que devem prestar contas, a conselheira-presidente, Yara Lins dos Santos, está disponibilizando o telefone 3301-8153, com uma equipe de servidores, para eventuais esclarecimentos aos ordenadores de despesas ou responsáveis pelo envio das prestações de contas.

O secretário-geral de Controle Externo do TCE, Stanley Scherrer, montou uma força-tarefa para acabar com todas as dúvidas. O setor fez um manual para ser enviado eletronicamente aos gestores que solicitarem.

Desde o início do mês, a Escola de Contas Públicas tem realizado uma série de cursos sobre o Sistema E-Contas para gestores públicos. Até o momento, já foram formados 240 pessoas. A ideia do coordenador-geral da ECP, conselheiro Ari Moutinho Júnior, com o intensivo é contribuir com a adimplência na entrega das prestações de contas.

