PROS entra em estado de declínio por falta representatividade no AM

Manaus - Com menos de cinco anos de registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Partido Republicano da Ordem Social (Pros) se vê diante de uma morte iminente, sem representatividade nas casas legislativas e números no auge de uma janela partidária.



Sem vereadores na Câmara Municipal de Manaus (CMM), a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) era a única casa legislativa que mostrava sinais de que o partido ainda resistia. Com o período de desfiliação proposto pela janela partidária, os dois parlamentares eleitos pela sigla, Sidney Leite e Belarmino Lins, anunciaram suas saídas na semana passada.

De acordo com Sidney Leite, a intenção de deixar o Pros vem desde 2016, pela falta de organização do partido em relação às eleições municipais. Ele, que foi exonerado do cargo de chefe da Casa Civil no início do governo suplementar de Amazonino Mendes (PDT), já informou que deve ser candidato a deputado federal, apesar de não divulgar em qual sigla irá se filiar.



Belarmino Lins, que tem no currículo sete mandatos como deputado estadual e atua há pelo menos 28 anos na Aleam, também vai aproveitar a janela partidária para buscar outra agremiação política. Em comunicado, a assessoria do parlamentar informou que ele ainda não possui um novo partido e deve anunciar sua decisão até o fechamento da janela partidária. Ele estava no Pros há dois anos.



Em 2017, mesmo com o escândalo envolvendo a cassação do ex-governador José Melo (Pros) e do vice Henrique Oliveira, que responde atualmente pela presidência regional do partido, e a prisão de Melo durante a terceira fase da Operação Maus Caminhos, o partido registrou apenas duas desfiliações. Os números podem aumentar após o encerramento da janela partidária.



Apesar dos nomes e alianças estarem lentamente se formando e se posicionando, o Pros não se pronunciou sobre a postura que vai adotar nessas eleições até o momento. A reportagem tentou contato com Henrique Oliveira por meio de mensagens e ligações por vários dias, mas não obteve retorno.

