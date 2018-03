CMM delibera PL para construção de casas populares em Manaus

A construção de 500 unidades habitacionais, faz parte de uma ação para concluir a etapa “A” do Manauara II | Foto: Robervaldo Rocha/CMM

Manaus -Deve ser votado até a próxima semana, no plenário da Câmara Municipal de Manaus (CMM), o projeto de lei 031/2018 de autoria da Prefeitura de Manaus, que autoriza o executivo municipal a alienar, uma área para construção de residenciais do projeto “Minha Casa. Minha Vida”.



A matéria discutida na casa, detalha que a obra, estimada em R$ 48 milhões, será financiada por meio de doação ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), vinculado à Caixa Econômica Federal.

A construção de 500 unidades habitacionais, faz parte de uma ação para concluir a etapa “A” do conjunto habitacional Cidadão Manauara II, a ser construído em um terreno com 57.094 m² e perímetro de 1.178,95 metros lineares, localizado na Rua Paxiúba, lote 2-B, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. A entrega dos imóveis está prevista para 2019.

De acordo com o líder do governo municipal na CMM, vereador Joelson Silva (PSC), o projeto exige celeridade.

" "Esse é um projeto que a Caixa vai dar celeridade, porque sabemos que há um déficit habitacional em todo o Brasil e também porque as obras aquecem a economia e geram empregos. Vamos dar celeridade ao projeto para que ele possa ser votado até a próxima semana”, disse. " ,

O vereador Sassá da Construção Civil (PT) afirma que a maioria dos parlamentares devem aprovar o PL, já que as obras devem gerar centenas de emprego no ramo da construção civil. “A previsão é de que as obras se iniciem entre abril e maio”, completou.



Além deste, o PL nº 035/2018, do presidente da CMM, o vereador Wilker Barreto (PHS) também foi deliberado. O projeto prevê que o cidadão convocado e nomeado pela Justiça Eleitoral do Amazonas que prestar serviço no período eleitoral com vistas às eleições, pode ficar isento do pagamento da taxa de inscrições em concursos públicos no município de Manaus. O texto foi encaminhado à CCJR para análise e parecer.

De acordo com o vereador, a ideia do PL é um pedido do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para uma iniciativa que está sendo colocada em prática em outras cidades brasileiras. “Vamos dar um incentivo a mais para aquelas pessoas que prestam serviço à Justiça Eleitoral. É mais um atrativo. A Câmara aprovará de forma rápida, se Deus quiser, ainda neste mês de março, para que os efeitos da Lei já alcancem as eleições de 2018”, explicou o presidente da CMM.

A morte da vereadora Marielle Franco (PSOL/RJ), na última quarta-feira (14), foi comentada pelas parlamentares da casa. A presidente Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos da Mulher (COMDPDM), vereadora Professora Jacqueline (PHS) lamentou a morte de Marielle e destacou a dificuldade de empoderar mulheres na política. “Esperamos que não se torne apenas mais um número nas estatísticas de mulheres assassinadas. O mundo todo está dando visibilidade ao caso, então esperamos que esperamos que a polícia consiga identificar e punir os responsáveis”, declarou.

