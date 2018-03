Arthur cobra promessa feita na última eleição por Amazonino

Manaus - Durante visita à obra da avenida Djalma Batista, o prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), aproveitou para cobrar uma promessa de R$ 100 milhões em obras, para capital amazonense, firmada com o governador Amazonino Mendes (PDT), durante o período eleitoral no ano passado. Esta não é a primeira vez que o tucano toca no assunto. Um mês após a vitória do pedetista nas urnas, Arthur havia sinalizado que iria fazer a cobrança no momento certo.

Ao relembrar a aliança durante o pleito suplementar, Arthur revela que “nunca morreu de confiança” em Amazonino, mas decidiu fechar o acordo, porque ele garantiu não ser, à época, candidato ao governo do Estado.

“Eu o apoiei achando que ele ia consertar as finanças do Estado. Ele fala que consertou, mas não é verdade. Ele tem um compromisso pessoal comigo de R$ 100 milhões em obras e até agora nada”, informou o prefeito.

Assim como em novembro de 2017, o prefeito também relembrou de um levantamento feito pelo deputado Serafim Corrêa (PSB), em que aponta uma dívida entre R$ 700 a 800 milhões de um cálculo equivocado de ICMS, que deve ser negociado em prefeito e governador. Para o tucano, é necessário que esta promessa se cumpra logo, com a determinação de uma data de pagamento.

“Quer pagar em dez meses? Mas pague logo, para sair desta coisa de 171”. Questionado sobre o auxílio do governo na capital, ele é enfático: “Ele não está fazendo nada mesmo”.

Para que o governo comece a ser bem-sucedido, Arthur elenca que Amazonino deve adotar duas medidas. Para ele, ou o pedetista se arrisca em cometer o crime de responsabilidade fiscal ou fala a verdade para a população.

“Não se pode fazer jogo com funcionário público, nem se falar em ‘gatilho’. Na Prefeitura, continuamos com nossas políticas de resgates as perdas salariais. Mas, nada que ultrapasse do limite e não nos torne devedores da lei de responsabilidade fiscal”, completou.

Quanto as articulações para o pleito deste ano, Arthur não acredita que a reunião a portas fechadas com prefeitos tenha efeito. “As pessoas devem analisar que já passou da época que se ganha a eleição com quantidade de prefeitos (apoiadores). Ganha eleição, quem tem a melhor mensagem para o povo”, disse.

Em tom da cobrança do acordo, Arthur comenta que o governador não deu a ajuda necessária a Manaus, em troca dos votos que recebeu dele, da família e dos apoiadores do tucano.

Compromisso do governo

No dia 27 de novembro de 2017, Arthur sinalizou discretamente o primeiro pedido de ajuda a Amazonino.

“Ainda o estou deixando bem à vontade, mas quando chegar a hora, irei lembrá-lo do compromisso dele. Afinal, devo ter arranjado para ele uns 4 votos”, alfinetou, à época. No momento, ele também indicou também que a arrecadação do Estado estava subindo, motivo que viabilizaria a realização de compromissos firmados.

