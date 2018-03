Pela OAB, o nome de Hileano Praia pode ser indicado à vaga do TJAM

Manaus - Quase trinta anos de carreira certifica o advogado Hileano Praia, de 51 anos, a assumir a cadeira de desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). O jurista está sendo convidado por outros colegas para concorrer à vaga do quinto constitucional, pertencente, em 2018, à seccional Amazonas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/AM).

O vasto currículo de Hileano Praia não deixa a desejar. Ele é graduado em Direito pelas Faculdades Metropolitas Unidas (FMU), de São Paulo (SP), e é doutorando na Universidade Católica de Santa Fé, na Argentina. Foi professor de várias universidades, e hoje mantém um escritório de advocacia, que trabalha nas áreas financeira, cível, tributária e ambiental.

“No dia em que encontrares a Justiça em conflito com o Direito, lutes pela Justiça”. A frase de Eduardo Juan Couture, um dos autores mais vistos no curso de Direito, é uma das máximas na vida de Hileano, que é “operador do Direito” há 28 anos. Tanto que em seu escritório, o advogado presta serviços às pessoas de baixa renda que necessitam de atendimento jurídico.

“Eu não gosto de alardear isso, até porque penso que é uma questão entre eu e o pessoal lá de cima”, relata.

Processo

O que separa Hileano Praia da vaga efetiva de desembargador do TJAM é o processo longo de escolha e nomeação do representante da OAB, entre os altos magistrados do Amazonas, por parte do governador do Estado. Um dos primeiros requisitos para concorrer ao Quinto Constitucional é que o operador do Direito tenha mais de 35 anos de idade e mais de 10 anos de atuação jurídica.

Em primeiro lugar, a Ordem abre as eleições, e é aí que os advogados podem apresentar seus nomes para serem escolhidos pelos colegas. Forma-se uma lista com seis pessoas, que é encaminhada ao TJAM. A partir dos seis, o Tribunal escolhe três, e envia essa lista para o governador do Amazonas.

“O Quinto Constitucional tem a função de levar para o Tribunal o pensamento de uma pessoa que não seja oriunda da magistratura, e sim da advocacia, além de levar uma nova visão e interpretação da legislação”, explica o advogado.

“Isto faz com que posicionamentos do TJAM sejam revistos ou questionados novamente. Essa é a fundamentação da lei para o Quinto Constitucional”, aponta.

Honra

Para que a Ordem possa escolher o seu representante, algumas características devem ser consideradas, e duas delas são de suma importância: experiência de vida na advocacia, e qualificação técnica, jurídica e argumentativa.

“Eu considero isso importante, porque só é assim que o advogado pode contribuir de forma positiva para a formação de pensamento jurídico na Corte em que se pleiteia chegar”, salienta o advogado.

“Essa eleição tem um cunho muito mais técnico, de experiência e conhecimento jurídico, do que uma eleição em que você vota em amigos e colegas. É algo mais aprofundado, porque não se busca um gestor para a entidade, mas sim alguém que será um jurista no Tribunal e para a classe. Busca-se também alguém que tenha o perfil de ter uma porta aberta no TJAM para receber os advogados, para que eles defendam os seus pontos de vista”, salienta Hileano.

Sobre sua indicação, Hileano Praia considera uma honra ser indicado à vaga. “Quando você sai candidato, você oferta o seu nome para que seja escolhido dentre os colegas como representante da OAB para esta função”, completa.

“Eu tenho 28 anos de graduado e de militância jurídica. Ao longo da minha carreira, busquei qualificação acadêmica, inclusive um doutorado. Em resumo, as pessoas sabem que eu sou um estudioso no Direito, e acreditam que o meu nome preencha os requisitos para tal função”.