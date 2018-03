Juiz Elci Simões de Oliveira é empossado desembargador no TJAM

Manaus - Com mais de 28 anos de carreira, o juiz de direito Elci Simões de Oliveira assumiu, na tarde desta terça-feira (20), a vaga de desembargador da corte estadual, durante solenidade realizada no auditório Desembargador Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro, no Centro Administrativo Desembargador José de Jesus Ferreira Lopes (edifício anexo à sede do TJAM), na avenida André Araújo, Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus.

O novo desembargador atuou como advogado durante 12 anos e conta um pouco sobre a sua trajetória.

"Eu atingi o ápice da carreira de qualquer juiz de direito. Eu vou continuar o trabalho que já era desenvolvido na primeira instância, o de julgar os processos. E agora o tribunal, com muita propriedade, aumentou o número de desembargadores. Isso vai oxigenar e preparar o tribunal para o futuro, dando agilidade no julgamento dos recursos", explicou o desembargador Elci Simões.

Juiz Elci Simões de Oliveira é empossado no cargo de desembargador | Foto: Marcelo Cadilhe





Para o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), Flávio Pascarelli, mais um magistrado reconhecido no meio jurídico deve contribuir com os trabalhos no tribunal.

"O objetivo vai ser não deixar cair a nossa produtividade. Com mais três desembargadores, nós vamos manter o nosso alto nível de produtividade, que está entre os melhores do Brasil", disse Pascarelli.



Sobre o desembargador

Elci, além de advogado, atuou como juiz de direito das comarcas dos municípios de Lábrea, Itapiranga e Rio Preto da Eva. Ele também presidiu eleições nas comarcas de Silves, Urucará, São Sebastião do Uatumã, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Eirunepé e Benjamin Constant.

Elci, além de advogado, atuou como juiz de direito das comarcas dos municípios de Lábrea, Itapiranga e Rio Preto da Eva | Foto: Marcelo Cadilhe

Ele estava atuando como juiz convocado no lugar da desembargadora Encarnação Sampaio, que encontra-se afastada de suas funções pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Elci Simões foi promovido ao cargo de desembargador pelo critério de antiguidade, em votação realizada no última última terça-feira (13), durante sessão do Pleno do TJAM.



O novo desembargador ocupará uma das vagas criadas pela Lei Complementar nº 126, de 7 de novembro de 2013, que ampliou de 19 para 26 a quantidade de desembargadores da Corte Estadual amazonense.

