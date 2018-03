Somente 22 gestores entregaram a prestação de contas até o momento

Manaus - A menos de duas semanas para o prazo final para o envio da prestação de contas anual ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), por meio do sistema E-Contas, apenas 22 órgãos públicos — de um total de 354 — encaminharam a documentação pela internet e cumpriram com o dever constitucional de informar como usaram o dinheiro público.

Faltam enviar a documentação eletronicamente 121 órgãos do governo do Estado, 47 órgãos da Prefeitura de Manaus, 57 duas prefeituras municipais, 49 Câmaras Municipais, 55 órgãos da administração direta e indireta do interior, além da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) e Ministério Público do Amazonas (PGJ).

Os 332 órgãos que estão com prestação de contas pendentes têm até às 23h59 do dia 31 de março para enviar o documento eletronicamente ao TCE.

Para tirar dúvidas:

Quem tiver dúvida em relação ao envio da prestação de contas, pode entrar em contato com o Tribunal de Contas por meio do telefone 3301-8153, para esclarecimentos. Por determinação da presidente do TCE-AM, conselheira Yara Lins dos Santos, uma equipe da Secretaria de Controle Externo, foi colocada à disposição dos jurisdicionados. Por meio do site.

Para acompanhar a status de cada órgão, basta acessar o endereço eletrônico do TCE-AM

Confira quem já envio a prestação de contas:

Câmara Municipal de Anori

Câmara Municipal de Benjamin Constant

Câmara Municipal de Beruri

Câmara Municipal de Boca do Acre

Câmara Municipal de Coari

Câmara Municipal de Codajás

Câmara Municipal de Eirunepé

Câmara Municipal de Fonte Boa

Câmara Municipal de Ipixuna

Câmara Municipal de Iranduba

Câmara Municipal de Nova Olinda do Norte

Câmara Municipal de São Paulo de Olivença

Câmara Municipal de Tefé

Prefeitura Municipal de Boca do Acre

Prefeitura Municipal de Canutama

Prefeitura Municipal de Maués

Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira

Prefeitura Municipal de Urucurituba

