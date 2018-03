Deputados comentam paralisação dos professores no Amazonas

Manaus - Mesmo registrando apenas 5 ausências no painel, o pequeno expediente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), desta quinta-feira (22), foi marcado pelos pronunciamentos em apoio aos professores do Estado, que deflagraram nesta manhã uma manifestação com a participação de 6 mil profissionais da educação.

De acordo com o presidente da Aleam, David Almeida, o poder legislativo tentou intermediar entre as partes.

“Nós tentamos, como Poder Legislativo, fazer essa união entre o Poder Executivo, a população e os trabalhadores da educação. Fizemos uma grande audiência pública na semana passada buscando esse diálogo, o que não foi possível", informou.

Apoiador da luta dessa classe, José Ricardo (PT) usou seu tempo na tribuna para confirmar que o movimento dos professores da rede estadual de educação pelo reajuste salarial, que está atrasado há quatro anos, se expandiu e mobilizou municípios do interior do estado, como: Itacoatiara, Manacapuru, Maués e Eirunepé.

Entre as reivindicações estavam, ainda, a garantia do plano de saúde, retorno do vale-alimentação, vale-transporte sem desconto, aumento do auxílio localidade, transparência nos recursos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) e cumprimento integral da Hora de Trabalho Pedagógica (HTP).

“A luta dos professores deve ser respeitada pelo Governo do Estado, que sequer abriu o diálogo para tratar de um direito conquistado por esses profissionais, mas que está sendo desrespeitada pelo governador. Por isso, essa luta tem todo meu apoio”, disse.

Deputado da Rede, Luiz Castro também manifestou seu apoio à greve. “Eu apoio a greve porque o Governo do Estado volta a tratar os professores como coitadinhos. É bom compreender que a concessão de vantagens, como vale alimentação e plano de saúde são bem-vindas, principalmente, porque elas complementam o salário, mas não são as reivindicações essenciais dos professores, que querem ver no seu salário uma garantia. Salário não pode ter retroatividade, está na constituição", afirmou.

O deputado Cabo Maciel (PR) parabenizou o movimento grevista e aconselhou a categoria a não recuar até que o governo aceite dialogar. O parlamentar disse que o primeiro item a ser negociado pela categoria deve ser o reajuste salarial, cuja data-base é 1º de março. Ele afirmou, ainda, que “finalmente os professores acordaram, porque há quatro anos estão sofrendo com os salários defasados”.

Novos desembargadores

Em pronunciamento na tribuna, o deputado Belarmino Lins (Pros) comentou a posse dos novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJ-AM), Elci Simões e Joana Meirelles, eleitos, respectivamente, pelos critérios de antiguidade e merecimento. A posse dos desembargadores ocorreu na última terça-feira (20), na sede do tribunal.

“Sem dúvida que os dois novos desembargadores honram a magistratura do nosso Estado, com uma grande folha de serviços prestados à população amazonense”, disse Belarmino, com a solidariedade dos deputados David Almeida e Serafim Corrêa (PSB), que, em apartes, exaltaram o desempenho exemplar de Elci e Joana enquanto juízes de Direito por mais de duas décadas.

