Advogado de Manaus esclarece questões sobre direitos humanos

Com a palavra com advogado Glen Wilde | Foto: Janailton Falcão

Manaus - O recente assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, suscitou diversos questionamentos em relação à defesa dos direitos humanos e como essas duas palavras têm interpretações diversas, dependendo da ótica de quem as interpretam.

Para esclarecer o conceito de direitos humanos, o EM TEMPO entrevistou o advogado Glen Wilde, que é membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos, da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal e ouvidor da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que apontou os equívocos cotidianos relacionados ao tema.

EM TEMPO – Em quais esferas a atuação dos direitos humanos é mais procurada no Amazonas?



Glen Wilde – A maior recorrência de violação de direitos humanos no Amazonas é em relação ao sistema prisional. Lamentavelmente. As denúncias variam muito entre superlotação, torturas e agressões nos presídios, além da falta de estrutura para fornecer empregos lá dentro. Nenhum presídio do Amazonas tem, por exemplo, uma fábrica para que os presos possam trabalhar. Pouquíssimos cursos são oferecidos para eles. Precisamos ressocializar essas pessoas, não queremos que saiam de lá da mesma forma que entraram. Cursos profissionalizantes e trabalhos que as dignifiquem e ajudem a sustentar os filhos e a família aqui fora é importantíssimo e está dentro da lei, mas, infelizmente, não é cumprido.

EM TEMPO – A chacina ocorrida no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, ocorrida em janeiro de 2017, acendeu ou reacendeu o debate sobre a eficiência do sistema prisional no Estado?

GW – A maior tragédia de presos contra presos no mundo aconteceu aqui. Essa chacina já estava prevista dois anos antes, em 2015, quando o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (CNPCT) fez um relatório dizendo que uma facção tinha planos de exterminar a facção rival. Todas as autoridades do Estado sabiam desse documento. Um ano antes, a Polícia Federal, em escuta autorizada pela Justiça, descobriu que a facção pretendia exterminar os presos. Ou seja, foram dois avisos e absolutamente nada foi feito. O que mudou de janeiro de 2017 para cá? A repressão aumentou, apenas. A pergunta que faço é: querem ressocializar os presos ou apenas depositá-los em presídios? Se não há a preocupação em saber o que será daquela pessoa ao sair da prisão, então não tem mais esperança.

EM TEMPO – Após um ano do ocorrido, o ‘Direitos Humanos’ ainda atua neste caso?



GW – Nós preparamos um relatório sobre o ocorrido e pedimos que a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Amazonas tomasse providências para que se evitem tragédias como essa.

EM TEMPO – Por que existe a visão, muitas vezes equivocada, de que os direitos humanos são politizados, relacionados à esquerda, e “só defende bandido”?

GW – É uma visão extremamente equivocada falar que direitos humanos pertence a algum grupo político; é para todos, sem exceção. Em relação à visão de que só defende bandido, quem propaga essa visão são pessoas que violam esses direitos. Os policiais também podem sofrer com a violação desses direitos, assim como um estudante, uma mulher. Todos podem ser vítimas e estamos aqui para atender a todos. Pensar dessa forma, causa um efeito negativo. Quem pensa assim, na maioria das vezes, é influenciada pela mídia ou por pessoas que querem difamar esses direitos. Quero deixar claro que direitos humanos não dizem respeito apenas a presos. Envolve racismo, violência contra a mulher, meio ambiente, abuso sexual contra crianças e adolescentes, trabalho escravo. Infelizmente, a mídia só se interessa quando se trata de presos.

EM TEMPO – Esse discurso pode ser notado em declarações de políticos como de Donald Trump e Jair Bolsonaro?



GW – São duas pessoas completamente equivocadas nesse assunto e deviam repensar alguns conceitos. Precisamos incentivar a paz, a convivência social e o amor. Nunca o ódio, o desrespeito para com o ser humano, seja ele quem for.

EM TEMPO – Como o senhor analisa o assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol-RJ), defensora dos direitos humanos, no momento em que acontece a intervenção federal no Rio de Janeiro?

GW – Acredito que ela foi morta por violadores dos direitos humanos. Marielle era militante da causa, defensora dos direitos, eleita pelo povo. Esperamos que haja uma investigação profunda sobre o caso. É preocupante quando alguém como ela é assassinada. É notável que calaram uma das poucas vozes que lutou contra o desmando, a violência, a tortura e os abusos. A segurança pública é algo emblemático no Brasil, além de também ser uma pauta dos direitos humanos. Mas será que, mandando as tropas para o Rio de Janeiro para reprimir a criminalidade e a violência também vai garantir saúde, educação, cultura e lazer? Vai garantir cursos profissionalizantes dentro dos presídios? Com o dinheiro da intervenção, podia-se construir colégios integrais, investir em postos de saúde, escolas profissionalizantes. E quando as tropas saírem? E quando os indivíduos que estão lá dentro saírem? Essa é uma questão que deveria ser pensada a longo prazo. Não adianta apenas reprimir, é preciso pensar na ressocialização desses indivíduos após o cumprimento da pena.

EM TEMPO – Quem pode solicitar o amparo de órgãos que atuam na defesa dos direitos humanos?

GW - A partir do momento em que qualquer cidadão se sente ofendido ou violado deve procurar os órgãos competentes e pedir que as providências sejam tomadas. Os direitos humanos são os direitos e liberdades básicos criados para atender os reclames de todo e qualquer ser humano. O Conselho Estadual de Direitos Humanos engloba todo o Estado e atende os mais variados tipos de caso, desde racismo até violência policial. Uma questão recorrente, mas que muitas pessoas não comentam, é a impunidade. Famílias vêm aqui porque seus filhos foram assassinados e os responsáveis não foram punidos.





