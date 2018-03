Presidente nacional do PMN visita sede estadual do partido em Manaus

Manaus - A apenas sete meses das eleições gerais, partidos começam a definir suas estratégias e quadros eletivos. Em visita à sede do Partido da Mobilização Nacional (PMN) na manhã deste sábado (24), o presidente nacional da sigla, Carlos Massarollo, avaliou de forma positiva o planejamento eleitoral de 2018 e o projeto de projeção do partido.

Na ocasião, o presidente municipal do partido, Sirlam Cohen, o vereador William Abreu e representantes estaduais da sigla estavam presentes. De acordo com Massarollo, o objetivo do encontro, além de avaliar esses aspectos, era tomar conhecimento de números e nomes dos que irão participar das eleições.

“O que encontro aqui é algo bem planejado e bem executado. É um projeto pensado desde 2015 e tudo indica que teremos o resultado esperado”, explicou.

O PMN pretende lançar uma chapa completa e avalia a possibilidade de montar uma coligação com partidos progressistas, com pouco ou nenhum compromisso com velhos nomes. Até o momento, o advogado Marcelo Amil é a aposta da legenda para disputar o senado. Entre os planos do partido está, ainda, o lançamento de pelo menos três nomes para a Câmara Federal: Chico Preto, Ronildo Palmere e Sérgio Machado.

Sob a ótica de Massarollo, o plano de ação do PMN surge como alternativa em meio ao momento de descrença em todas as esferas do poder. “Nunca vimos os tecidos sociais tão esgarçados. Estão todos cansados das oligarquias no poder. A hora é de mudança para melhor, não de aventuras”, afirmou.

Candidaturas

Neste ano, o partido deve lançar 48 candidatos a deputado estadual, sendo 34 homens e 14 mulheres. Entre as propostas do PMN está dar condições de elegibilidade para as mulheres por meio de formações para que possam participar do processo eleitoral em condição de igualdade com os homens. “Nossa função é fazer com que as mulheres conquistem mandatos para desenvolverem políticas públicas pertinentes às mulheres”, finalizou Massarollo.





