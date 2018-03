Dez deputados da Aleam devem mudar de partido em 2018

Manaus - A treze dias do fim do prazo permitido pela Justiça Eleitoral para mudanças de partido para disputa do pleito deste ano, dez parlamentares já anunciaram a desfiliação das respectivas siglas, mas alguns fazem mistério quanto à nova legenda às quais irão se filiar. Quem desejar fazer a mudança, deve fazer até a data-limite, 7 de abril.

Deputado Ricardo Nicolau vai mudar de partido | Foto: Divulgação

Vicente Lopes





Ao todo, nove deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) apresentaram os documentos de desfiliação das legendas, nas últimas duas semanas. No entanto, apenas três deles já informaram seus novos partidos. O deputado Vicente Lopes, por exemplo, que militou no Movimento Democrático Brasileiro (MDB) por quase 20 anos, migrou para o Partido Democrático Trabalhista (PDT), do governador Amazonino Mendes.



Deputado Vicente Lopes também pretende mudar de partido | Foto: Divulgação

Platiny Soares

Filiado ao Democratas (DEM) nos últimos 2 anos, Platiny Soares passou a integrar, desde o último dia 7 de março, o Partido Social Liberal (PSL) do pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. O parlamentar assumiu, ainda, a presidência estadual da legenda e a coordenação da campanha de Bolsonaro no Amazonas. A meta, de acordo com Platiny, é tornar o PSL um dos maiores partidos do Estado.

David Almeida



Filiado mais recente, o deputado David Almeida oficializou sua entrada no Partido Socialista Brasileiro (PSB), do colega de parlamento, Serafim Corrêa, na tarde da última quinta-feira (22). O ato político teve a participação do presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, além de líderes de partidos como PT, PCdoB, PR, PP, PR, PSL, Avante, Pros, PV, DEM, PMN e Patriotas também estiveram presentes, na ocasião.



Pré-candidato ao governo do Estado, David Almeida afirmou que o povo decidirá se ele será candidato ou não.

Demilson Chagas

Apesar de terem manifestado interesse na disputa eleitoral, os demais seis deputados que já anunciaram desfiliação partidária ainda não divulgaram suas futuras legendas. O líder do governo na Assembleia, Dermilson Chagas, por exemplo, anunciou recentemente a sua saída do PEN, mas não informou a nova filiação e nem qual cargo pretende disputar.



Sidney Leite

O ex-secretário-chefe da Casa Civil, deputado estadual Sidney Leite, antes pertencente ao Pros, do ex-governador cassado José Melo e pré-candidato a deputado federal, se limitou a afirmar sobre diálogos com outros partidos. Belarmino Lins, colega de legenda, também está se desfiliando e também faz mistério sobre qual partido vai se filiar.

Wanderley Dallas

Na última semana, o deputado Wanderley Dallas comunicou que estava saindo do MDB após 17 anos de filiação. O motivo seria divergências ideológicas com o presidente estadual do partido, o senador Eduardo Braga. No entanto, o parlamentar ressaltou que não havia mágoas entre os dois.



Doutor Gomes e Ricardo Nicolau



Doutor Gomes e Ricardo Nicolau, ambos do PSD, partido do senador Omar Aziz, também anunciaram, que breve estarão em uma nova sigla.

Legislativo municipal

Na Câmara Municipal de Manaus (CMM), o movimento durante a janela ainda não tomou forma como na Aleam. Até o momento, apenas o vereador Plínio Valério (PSDB) se manifestou publicamente sobre a decisão de se desfiliar do partido tucano para disputar o cargo de senador em outra legenda. Dialogando com partidos como o Avante, ele deve anunciar sua nova agremiação nos próximos dias.

O vereador Bessa, sem partido desde que deixou o Partido Humanista da Solidariedade (PHS), comandado pelo presidente da casa, vereador Wilker Barreto, em dezembro do ano passado, ainda não revelou se pretende utilizar a janela para se filiar a um partido a fim de disputar as eleições.





