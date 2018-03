Gestores têm mais de 1,3 mil contas reprovadas pelo TCE no Amazonas

Manaus - O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas divulgou nesta segunda-feira (26) a lista de gestores com contas irregulares no Estado. Em apresentação à imprensa o órgão ainda, tornou público o ranking com os 10 gestores que apresentam os maiores números de irregularidades.

A conselheira do TCE Yara Lins dos Santos, foi quem apresentou a lista com a presença do Ministério Público Federal (MPF) e Tribunal Regional do Trabalho (TRE).

Leia também: 'Espaço Aberto' divulga propostas aprovadas para o 2º lote do programa



"Ao todo, contatamos 1.381 contas irregulares no Estado do Amazonas. Agora o Ministério e o Tribunal Eleitoral continuarão os processos adequados para cada situação. A partir do dia 25 de cada mês nós iremos fazer a divulgação, tornando público os nomes refletindo assim na transparência das contas do Estado", explicou.

Procurador-geral do Ministério Público Federal, Edmilson Barreiros, esteve no TCE para receber a lista formalmente. | Foto: Marcelo Cadilhe





O procurador-geral do MPF, Edmilson Barreiros, informou que a lista agiliza o processo das investigações." A divulgação da lista facilita a devida pesquisa e análise, porque a maioria dos processo de impugnação de registro de candidatura que tramitam na Justiça Eleitoral, são de iniciativa do Ministério Público", finalizou.

Questionado sobre os nomes que aparecem na lista, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), desembargador Yedo Simões, diz pode haver falta de fiscalização até mesmo com relação a própria assessoria jurídica. "O TRE quando analisa, ele vai com base nas impugnações feitas pelo Ministério Público, ou pelo adversário político que pode ingressar a condição de Ficha Suja. Claro que a ilegibilidade não é automática isso TRE vai dizer", esclareceu.

Os 1.381 gestores com contas irregulares se dividem em conta com recurso interposto, sendo 516, ou seja, podem recorrer da decisão. Enquanto isso, 537 estão com contas irregulares sem direito a recurso e 328 gestores não podendo mais recorrer.

Entre os nomes divulgados nesta manhã, estão, Eronildo Braga Bezerra, Gedeão Timóteo Amorim, Wilson Colares da Costa, Regina Fernandes do Nascimento, Paulo Cesar Fontes, Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio, Arlindo Pedro da Silva Junior, Celso Batista de Oliveira Filho, Antonio Gomes Ferreira.

Ficha Suja



Conforme a Lei da Ficha Limpa, o julgamento dos Tribunais de Contas é um dos critérios que a Justiça Eleitoral utiliza para decretar a inelegibilidade de possíveis candidatos, os quais não usaram bem o dinheiro público. A listagem entregue aos órgãos envolvidos no processo eleitoral ajudará a barrar candidaturas neste ano.

A lista será inserida no Sistema SIS Contas Eleitoral e todos os órgãos envolvidos no processo eleitoral deste ano terão acesso aos nomes e, também, cópias dos processos.





Edição: Luís Henrique Oliveira





Leia mais:

Candidatas disputam 63º edição do Miss Amazonas 2018

Série ‘O Mecanismo’ gera campanha para que assinantes cancelem Netflix

No Lollapalooza 2018, The Killers mostram que ainda dão um caldo