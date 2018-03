Adjuto Afonso pede reforço para criação de novos municípios no AM

| Foto: Divulgaçao

Manaus - O deputado Adjuto Afonso (PDT), que defende há anos a emancipação de distritos está em Brasília, acompanhando os trâmites e solicitando a adesão da bancada amazonense para aprovar o projeto no Plenário, que será votado em 15 de maio.

A Comissão Especial criada em âmbito da Câmara Federal, aprovou na terça-feira (28), o Projeto de Lei Complementar (PLP 137/15) do Senado Federal, de autoria do senador Flexa Ribeiro (PSDB/PA), que prevê estudos de viabilidade municipal para criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios.

Em Brasília, o deputado estadual Adjuto Afonso acompanha o processo e permanece na Capital Federal, buscando apoio da bancada amazonense para a aprovação final do projeto.

"Vamos mobilizar todas as bancadas dos Estados. Estou aqui em Brasília com os representantes dos Distritos do Amazonas, que são áreas que precisam ser emancipadas para crescer, que já estão preparadas. Estamos correndo atrás dos deputados que representam os partidos para aprovar esse PLP.", disse o deputado.

Adjuto Afonso defende há anos a emancipação de áreas que comprovadamente tenham um estudo de viabilidade favorável. Ele sugeriu a criação de uma Federação legalizada para ganhar força em nível nacional, se unindo a outros Estados que lutam pela mesma causa.

O parlamentar também reforçou a luta do Amazonas enquanto Presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), que representa 1.089 deputados estaduais de todo o Brasil.

Distritos do Amazonas

No Amazonas, mais de 40 distritos aguardam pela Emancipação, porém, a partir dos critérios estabelecidos nos documentos, as áreas que mais apresentam características são: Puru Puru e Janauacá (Careiro Castanho); Foz do Canumã e Axinim (Borba); Itapeaçu (Urucurituba); Novo Remanso (Itacoatiara); Matupi (Manicoré); Caviana (Manacapuru/Beruri); Campina do Norte (Manacapuru); Mocambo (Parintins), Balbina (Presidente Figueiredo), dentre outras.

A discussão e votação na Câmara Federal foi presenciada por de delegações de emancipacionistas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil.



