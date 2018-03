Deputado Sidney Leite anuncia desfiliação do PROS

Sidney Leite não informou ainda qual o novo partido que vai se filiar até o próximo dia 7 de abril, data limite que encerra a janela partidária | Foto: Divulgação

Manaus - O deputado estadual Sidney Leite oficializou na manhã desta quarta-feira (28), a sua desfiliação do Partido Republicano de Ordem Social (PROS), partido do qual foi fundador no Amazonas, em 2013.



O parlamentar anunciou a saída do partido, durante pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas, destacando sua história e respeito pelo partido, mas a necessidade de buscar uma legenda que lhe dê mais representatividade, uma vez que irá se candidatar ao cargo de deputado federal nas eleições de outubro.

“Saio do PROS mantendo meu respeito a todos do partido. Tenho amigos no partido, respeito o presidente, mas fomos surpreendidos por uma intervenção que não nos foi comunicado a discutir. No mais, buscarei nova sigla partidária até a próxima semana. Comunico minha saída ao partido e justiça eleitoral”, justificou.

Sidney Leite não informou ainda qual o novo partido que vai se filiar até o próximo dia 7 de abril, data limite que encerra a janela partidária, prazo de 30 dias para que os políticos mudem de legenda sem punição por infidelidade partidária.

A carta de desfiliação do deputado estadual Sidney Leite e demais documentos do processo, foram encaminhados ao Diretório Regional do PROS e ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas.

Confira abaixo a integra da carta de desfiliação enviada ao presidente do PROS, José Henrique Oliveira. “Venho respeitosamente à presença de Vossa Senhoria requerer a minha desfiliação deste partido em caráter irrevogável, o que faço por motivos de ordem pessoal.

Outrossim, motivado na Lei 13.165/2015, Minirreforma Eleitoral, que permite aos parlamentares a troca de partido sem perder o mandato (a janela partidária), até o dia 7 de abril de 2018.





