Lourenço Braga evita o caldeirão

Manaus - O secretário de Educação, Lourenço Braga, na última hora resolveu evitar o caldeirão da Assembleia Legislativa, onde os professores aguardavam as justificativas para o governo do Estado reusar o reajuste de 30% reivindicado pela categoria.

Lourenço pensou bem e cismou. Antes de sair de casa, perguntou como andava o clima por lá e foi informado que manifestantes, ligados aos grupos grevistas, “hostilizaram os servidores da Seduc que compareceram ao local para acompanhar a sessão e muitos tiveram que sair do local sob a escolta do efetivo da Polícia Militar”.

De posse da informação, o secretário quis ouvir a opinião da cúpula da PM, que trabalhava na segurança da sessão.

Prudência

E, segundo ofício enviado à Aleam, os oficiais aconselharam que o mais prudente seria o secretário não dar o ar de sua graça, sob pena de ser hostilizado também. Foi o que ele fez. Afinal, prudência e canja de galinha não fazem mal a ninguém.

Me chama que eu vou

No documento que enviou ao presidente da Aleam, deputado David Almeida, Lourenço Braga disse lamentar o ocorrido. E reiterou a disposição para mostrar, aos parlamentares, todos os números da proposta apresentada aos servidores da educação, “desde que o ambiente ofereça garantias de segurança”.

— A Seduc afirma que está aberta às negociações e em nenhum momento fechou o canal de conversação com a categoria –, reforça.

Na boa

Os servidores da Seduc, no entanto, garantem que não houve hostilização, apenas estavam lutando por seus direitos, gritando palavras de ordem e aguardando o que o secretário teria para dizer.

Queda de braço

Mas, diante da atitude do secretário Lourenço Braga, eles também resolveram endurecer a queda de braço. Ontem mesmo, o coordenador financeiro da Associação Movimento de Luta dos Professores de Manaus (Asprom Sindical), Lambert Melo, avisou que a greve só vai parar quando os professores tiverem aumento real de salário.

Quem avisa...

Eles reivindicam um aumento de 35%. Isto é, a reposição salarial da inflação, de 28%, e mais 7% de aumento real. E acreditam que seu movimento é justo.

— Caso o governo não nos faça uma proposta digna e decente, a categoria já declarou que ficará em greve por tempo indeterminado –, deixaram claro.

Habemus babita!

O deputado Serafim Corrêa (PSB) foi aplaudido pelos professores, na Aleam. E por um motivo. Eles ficaram eufóricos com a informação de que entrou mais dinheiro do Fundeb no primeiro trimestre de 2018.

Até o dia 29 de março, entraram R$ 524,6 milhões. Tem dinheiro e não há nenhum impedimento para não reajustar o salário dos professores.

Boa notícia

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) sanciona, nesta quarta-feira (4), o projeto de lei nº 052/2018, da mesa diretora, que altera, acrescenta e suprime dispositivos da lei nº 169, de 13 de dezembro de 2005, que trata do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores da Casa.

Acabou a ficela

O presidente da CMM, Wilker Barreto (PHS), disse que quando assumiu o cargo, em 2015, resolveu enfrentar a problemática do Plano de Cargos e Carreira, e não dar abono, “porque abono é ficela”.

— Para o servidor, o Plano de Cargos e Carreira é a aposentadoria dele –, observou.

Faça-se a luz!

A Prefeitura de Manaus doou, na terça-feira, 3, mais de seis mil lâmpadas de vapor metálico ou de sódio, retiradas das ruas de Manaus, que já receberam iluminação a LED. Os termos de doação beneficiam os 61 municípios do interior do Amazonas.