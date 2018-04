Dermilson bate. David rebate

O líder Amazonino descreveu a manifestação de ontem como “politicagem”. | Foto: Malika

Ao sair em defesa do governador Amazonino Mendes (PDT), na sessão de terça-feira (4), na Assembleia Legislativa, o líder Dermilson Chagas (sem partido) acusou a presidência da Aleam de estar manipulando o parlamento contra o governo, na pressão pelo reajuste salarial de 35% dos professores.



— Essa solução vai chegar até quinta-feira. Não é o bom anjo que vai resolver o problema. E muito menos um tapinha nas costas. Esse parlamento está sendo usado de forma errada. O Amazonino vai resolver o problema.

Politicagem

— O que aconteceu aqui na Aleam foi muita politicagem. O servidor está preocupado com o reajuste salarial, mas outros estão preocupados com a reeleição -, declarou.

Meu umbigo

Dermilson disse que boa parte está legislando em defesa de seus interesses.



— Todos nós somos políticos. Não escapa ninguém –, cutucou o líder.

Comigo não

O presidente da Assembleia, deputado David Almeida, não gostou de ser colocado no “saco de gatos” e reagiu na hora.

— O senhor não está falando a verdade. Essa imagem negativa deve ser de políticos como o senhor e não como eu. Tenho consciência que estou fazendo o que é certo!

Posso esclarecer?

Motivo do arranca-rabo na Assembleia, Dermilson justificou a ausência do secretário de Educação, Lourenço Braga, anteontem na Aleam.

Vinte e quatro horas depois do fuzuê, o líder do governo disse que não poderia silenciar diante do que foi noticiado na mídia.

De costas

Boa parte da imprensa divulgou que Lourenço, o secretário, virou as costas para os professores.

— O secretário não veio, mas justificou a ausência por meio de uma troca de requerimentos. Mas estamos em negociação com os professores -, esclareceu.

Escudo evangélico

O deputado Wanderley Dallas (sem partido) “engrossou o caldo” em defesa de Amazonino.

Disse que o bloco da oposição acusa o governador até pelos desmandos de 2014, 2015, 2016 e 2017.

— Querem que tudo seja resolvido num passe de mágica. Vai ser resolvido, sim, da maneira certa.

Arthur governador

Cresce, nos bastidores, a pressão para que o prefeito Arthur Virgílio (PSDB) dispute o governo do Estado.



No entanto, fontes mais próximas ao tucano garantem que é mais fácil ele disputar o Senado Federal e lance ao governo um nome ligado ao seu grupo político.

Tapas e beijos

Entre tapas e beijos, o governador Amazonino Mendes fez as pazes com os policiais militares.

O afago foi feito na solenidade de comemoração aos 181 anos de história da Polícia Militar do Amazonas (Pmam), nesta quarta-feira (4), no Comando Geral.

Saudades da caserna

Mendes destacou as melhorias promovidas pelo governo aos servidores da corporação, nos seis meses da atual administração.

— Eu vim aqui prestar essa homenagem justa. Vim trazer meu abraço, minha solidariedade e a certeza de que o Amazonino entende e sabe que a gente precisa da Polícia Militar.

Meus bravos

Amazonino caprichou no discurso. Chegou a chamar os PMs de “meus bravos”e anunciou um seguro de vida para os que arriscam a vida no combate ao crime.