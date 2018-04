Bate-boca entre David Almeida e Vicente Lopes agita sessão na Aleam

Vídeo flagra parte da confusão na Aleam | Autor: Em Tempo

Manaus - Em mais uma sessão na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), para definir o futuro da greve geral dos professores, houve bate-boca entre os deputados David Almeida (PSB) e Vicente Lopes (MDB), na manhã desta quinta-feira (5). Muitos profissionais da educação estavam no local e gritaram palavras de ordem como “Greve” e “Respeite o Professor”.

O presidente da Aleam, David Almeida, discursava no plenário para dezenas de professores e demais deputados da casa quando Lopes chegou ao local. Ao perceber a presença do deputado da oposição, Almeida o chamou de covarde.

Professores lotam a Aleam na manhã desta quinta (5) | Foto: Filipe Augusto/Aleam

Segundo Almeida, Lopes integra o grupo de oito deputados que denunciaram o presidente da Aleam, por meio de uma representação assinada pelos parlamentares que pedem a cassação do presidente.

Ao fim do discurso, o presidente da casa legislativa foi até à bancada de Lopes, onde a discussão continuou com os dedos em riste em ambos os rostos.

Ao retornar para a mesa diretora, David Almeida foi seguido por Lopes em forma de contra-ataque. A confusão foi tão intensa que os dois parlamentares tiveram que ser contidos por outros deputados e seguranças da casa.

Ambos os parlamentares foram contidos por seguranças da casa | Foto: Divulgação/Aleam

Ausência de secretário

Pela terceira vez consecutiva, o secretário estadual de educação, Lourenço Braga, não compareceu à Aleam para prestar esclarecimentos sobre a proposta do Governo, que atende "parcialmente" as reivindicações dos servidores estaduais da educação. Entre as demandas da categoria está o reajuste salarial de 35%.

De acordo com o deputado José Ricardo (PT), o secretário pediu que sua visita fosse adiada sem uma justificativa plausível. "Não há problema em postergar, mas isso é uma falta de respeito", disse.

A deputada Alessandra Campelo subiu à tribuna para reafirmar seu apoio aos trabalhadores da educação. "Vocês estão desafiando o Governo e precisam ser ouvidos. Isso é uma conquista sim", reforçou.

Lourenço Braga não anunciou para qual data será remarcada a sua vinda à Casa. Conforme explicação de David Almeida, Braga alegou que não atenderia a convocatória porque a casa não cumpriu o prazo de chamamento de no mínimo 48 horas de antecedência.

