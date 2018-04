'Saio de mãos limpas', diz Arthur Bisneto ao deixar Casa Civil

Manaus - Após sete meses no comando da Casa Civil, Arthur Virgílio Bisneto (PSDB) anunciou na manhã desta quinta-feira (5) sua saída da pasta para voltar a ocupar o cargo de Deputado Federal na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Em entrevista coletiva, Bisneto anunciou uma reforma administrativa e entregou o documento nas mãos do presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Wilker Barreto (PHS), e apresentou o balanço de sua gestão, onde 65 leis, mais de 1,2 mil decretos e 1,5 mil portarias foram emitidas, desde setembro do ano passado.

No momento da solenidade, o prefeito Arthur Virgílio Neto anunciou que o nome que vai substituir o filho na pasta é o coronel Fernando Farias, que já assumiu como titular a Casa Civil antes e estava como sub-secretário na gestão de Bisneto. Marcaram presença no evento, todos os secretários da Prefeitura de Manaus, bem como seus sub-secretários e autoridades concernentes ao executivo municipal.

“A cidade manauense conta com pessoas muito preciosas dentro das repartições públicas. Neste tempo de chefe da Casa Civil pude conversar com gente que tem 30 anos de serviço público e perceber o quão grande é o potencial de cada um, muitas vezes desperdiçados em atividades ociosas. A administração precisa valorizar estas mentes que fazem a diferença na atualidade. Agradeço desde a servente até os sub-secretários por este tempo em que recebi o comando da pasta como extensão da minha própria casa”, disse Bisneto emocionado.

O projeto de Reforma Administrativa prevê alterações de nomenclaturas, rearranjos de departamento, transfere o programa Prourbis para a competência do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), além de criar um setor específico, na esfera da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), para executar as emendas parlamentares. O projeto seguirá para análise dos vereadores.



Balanço da gestão

No tempo de vigência, o órgão emitiu leis em destaque dentro da infraestrutura do município. A doação de um terreno de 25 mil metros quadrados para a continuação do projeto habitacional “Residencial Manauara 2” e a abertura de crédito para o projeto de Expansão e Melhoria Educacional da Rede Pública (Proemem), foram alguns exemplos.

Bisneto e Wilker na entrega da reforma administrativa | Foto: Divulgação/Assessoria Prefeitura de Manaus - Alex Pazuello

Os dois projetos preveem o investimento infraestrutural, onde vai beneficiar famílias e a construção de novas creches, respectivamente. Até maio deste ano, a pasta ainda prevê, como parte do reajuste, 7,57% de aumento salarial para as secretarias de Saúde (Semsa), Educação (Semed), Finanças (Semef), Procuradoria Geral do Município (PGM), Superintendência de Transportes Urbanos (SMTU) e Instituto de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans).

Neste tempo, a redução dos gastos da Prefeitura foi um dos enfoques da administração. A instalação de 44 mil pontos de LED diminuiu em até R$5,5 milhões na economia da conta de iluminação pública no ano passado. Atos parecidos para algumas cidades no interior do Estado também ocorreram, sendo o repasse de 6 mil luminárias de vapor de sódio junto aos prefeitos responsáveis.

“Demos efetividade e fiscalização à contratos de obras dentro do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Cidades Históricas, onde, em novembro, entregamos a Praça da Matriz inteiramente revitalizada. Nos próximos meses, obras como a Praça Adalberto Vale, a revitalização da Biblioteca Municipal, o entorno do mercado Adolpho Lisboa, prédios da antiga CMM, entre outros, estão previstos para começarem ainda este ano”, confirmou o ex-secretário.

Pai e filho, no momento da volta de Bisneto para Brasília no momento pré-eleições | Foto: Divulgação/Assessoria Prefeitura de Manaus - Alex Pazuello

Ao término da coletiva, Bisneto lembrou sobre o projeto Viva Centro Galerias Populares, começado em 2013, que teve o seu último feito em dezembro de 2017 na entrega do shopping Phelippe Daou, na Zona Leste. O feito faz parte da ação de retirada dos camelôs das calçadas e ruas da cidade e realocá-los em espaços próprios. Na sede do local, há espaço para o funcionamento de 600 microempreendedores. Segundo ele, a cobrança por parte do órgão quanto ao uso do local também foi aumentada para os vendedores.

“Quando um pai presenteia um filho ele geralmente dá mesada, um beijo ou um abraço. Receber a gestão da Casa Civil foi um ato de confiança muito grande e fico feliz por sair podendo dizer que atendi bem às expectativas. A criação das agências reguladoras em Manaus também reitera um marco importante na administração eficaz e presente que deixei”, completa.

Todo o secretariado de Manaus marcou presença na saída de Bisneto | Foto: Divulgação/Assessoria Prefeitura de Manaus - Alex Pazuello

O representante da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), Josué Neto, confirmou a presença da gestão de Bisneto na realidade dos manauenses e ressaltou os atos legislativos feitos pela Prefeitura neste tempo.

“Manaus foi um símbolo de união e parceria, onde uma administração eficaz e transparente se deu neste tempo de gestão da Casa Civil, e permanecerá neste ato, sempre buscando a melhor performance dos nossos secretários”, finalizou.

