OAB/AM abre inscrições para vaga de desembargador do Tjam

Manaus - A seccional Amazonas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/AM) iniciou na última segunda-feira (2) o recebimento das inscrições para advogados que queiram concorrer à vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam).

A vaga é destinada à Ordem pelo chamado Quinto Constitucional, previsto no artigo 94 Constituição Federal de 1988, que determina que um quinto das vagas dos tribunais de justiça seja preenchida ou por membros da OAB ou do Ministério Público Estadual.

As inscrições se encerram no dia 23 de abril de 2018, e deverão ser realizadas na Secretaria Geral da OAB/AM, no horário das 8h a 18h. A eleição acontecerá no dia 26 de maio, no campus da Universidade Paulista (Unip) em Manaus, no horário de 8h a 17h.

Requisitos

Os advogados interessados em concorrer à vaga deverão ter, no mínimo, 10 anos de efetivo exercício profissional da advocacia e no mínimo cinco anos de inscrição no Conselho Seccional do Amazonas. Além disso, deverão possuir idade não inferior a 35 anos, na data do pleito e nem superior a 65 anos, na data da formalização do pedido de inscrição.

De acordo com o presidente da seccional Amazonas da Ordem, Marco Aurélio Choy, a expectativa para a eleição está grande. “Nós esperamos ter entre 30 e 40 candidatos, todos aptos para concorrer à vaga. Será uma eleição bem disputada”, informou o presidente.

Os documentos que devem instruir o pedido de inscrição e demais informações sobre a eleição estão estabelecidos na Resolução n. 001/2018 do Conselho Seccional do Estado do Amazonas da OAB.

Candidatos

Entre os candidatos já aptos e inscritos para a participação no pleito, está o advogado e professor universitário Hileano Praia, de 51 anos. Com quase 30 anos de atuação, Praia é graduado em Direito pelas Faculdades Metropolitas Unidas (FMU), de São Paulo (SP), e é doutorando na Universidade Católica de Santa Fé, na Argentina. Foi professor de várias universidades, e hoje mantém um escritório de advocacia, que trabalha nas áreas financeira, cível, tributária e ambiental.





