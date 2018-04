Bisneto deixa Casa Civil e retorna a Brasília como deputado federal

Manaus - O deputado federal e presidente do PSDB estadual, Arthur Virgílio Bisneto oficializou nesta quinta-feira ( 5), a sua saída da casa civil, um dia antes do prazo legal para os futuros candidatos a cargos eletivos se desincompatibilizarem de funções de gestão.

Bisneto garantiu que até o fim da noite de hoje ou de no máximo amanhã (6), o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura (Seminf), Marcos Rotta (PSDB), também deixará o posto para se concentrar na formação da chapa eleitoral.



A declaração aconteceu durante coletiva, momento em que o deputado apresentou um balanço dos sete meses de gestão municipal. A entrevista contou também com a presença do secretariado da Prefeitura de Manaus e do prefeito Arthur Neto.

Para o vice-prefeito Marcos Rotta, a gestão de Bisneto à frente da Casa Civil foi marcada por decisões importantes, reflexo do talento político do deputado. “Ele honrou o nome Arthur Virgílio. Não é por acaso que foi eleito o deputado federal mais votado, com 250 mil votos. É uma alegria ver um jovem talento batalhando por uma causa maior, que é a política brasileira”, pontuou o vice-prefeito.

Na saída do cargo, Bisneto garantiu ter contribuído com a reforma administrativa da prefeitura e que seguirá novos passos na política. “Deixo uma reforma administrativa na cidade e volto para Brasília. Vamos reunir todo o partido e fechar os nomes para as eleições até julho. Hoje mesmo, ou no máximo amanhã, o Marcos também estará saindo dentro do prazo que a lei permite”, afirmou.

Eleições 2018

No momento do anúncio, Bisneto reiterou a aliança com o Partido Humanista da Solidariedade (PHS), afirmando que as duas siglas estão formando as duas chapas mais fortes para a corrida governamental. “Temos a intenção de lançar um nome para cargo de senador este ano. Para governador, com certeza, vamos bater com o nome principal", projetou.

Governo Amazonino Mendes

Sobre a gestão do governador Amazonino Mendes, Bisneto não deixou de observar a falta de investimentos na saúde. “É inadmissível que uma simples cirurgia de joelho, o paciente precise esperar três anos numa fila para ser atendido. O Estado está sendo tratado como curral e, as pessoas, como gado”, afirmou, citando ainda que os governantes estão muito distantes da população.

Bisneto afirmou que o Amazonas não pode sobreviver às custas da Zona Franca de Manaus (ZFM) e lembrou o trabalho dos produtores extrativistas do interior. “Projetos paliativos não dão mais conta da sobrevivência do Estado. Precisamos dar dinheiro às famílias dos produtores amazonenses, explorar a biodiversidade da nossa terra, que é uma das mais ricas do mundo", opinou.

Arthur dispara que ele e Amazonino não têm mais condições de lançar seus nomes para um novo mandato | Foto: Alex Pazuello

Arthur Neto também alfineta Amazonino

O prefeito Arthur Virgílio Neto, da mesma sigla que o filho, opinou sobre a possível candidatura de Amazonino no segundo semestre. “O senhor não tem mais pernas para correr. Pare de forçar a barra como técnico, porque o teu futebol não dá mais”, alfinetou.



Arthur admitiu que o governador havia prometido pessoalmente a ele que não disputaria mais eleições. “Eu não disputarei cargo nessa eleição, como já havia prometido, assim saio com a cabeça erguida. Alguém duvida que eu não teria chances concretas para ser governador do Estado?”, completou.

O prefeito disse ainda que vai renovar a equipe do executivo municipal, após as saídas de nomes que irão disputar as eleições.

