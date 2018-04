Deputados aprovam proposta do Governo para servidores da Polícia Civil

Manaus - Em uma reunião extraordinária, os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas aprovaram com 17 votos, na manhã desta sexta-feira (6), o Projeto de Lei de nº 71/2018 - que trata sobre a reestruturação dos servidores da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

A votação do projeto ocorreu logo após a classe, em um período de 20 dias, ameaçar paralisar as atividades enquanto o Governo do

Amazonas não atender as reivindicações.

O reajuste concedido pelo governo foi de 11% para cerca de 1,7 mil investigadores e escrivães. De acordo com o presidente da Sindicado dos Funcionários da Polícia Civil do Estado do Amazonas (Sinpol-AM), Moacir Maia, a promessa do Governo é que a primeira parcela seja paga ainda no mês de abril e as restantes nos anos seguintes até 2021.



Na última quarta-feira (4), a diretoria do Sinpol-AM esteve reunido com o Governador Amazonino para tentarem um acordo. Tudo aconteceu por conta do reajuste de 42% concedido pelo Governo à classe dos peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

