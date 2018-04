Entenda como funcionará o financiamento das campanhas eleitorais no AM

Manaus - Com o fechamento da janela partidária ontem, os principais partidos que irão lançar candidaturas neste pleito, como PT, PSDB, PDT e MDB, irão buscar agora fechar alianças para que, a partir delas, possam receber, até junho, verbas de dois financiamentos públicos: o Fundo Partidário, que disponibilizará um total de R$ 888 milhões para as legendas, e o Fundo Público Eleitoral (FPE), que tem R$ 1,7 bilhão para distribuir entre as siglas.



Essa será a primeira eleição em que chegará aos diretórios regionais o FPE aprovado no ano passado, pela Câmara dos Deputados. O novo recurso servirá para potencializar as campanhas, que estão sem financiamento empresarial desde 2016.

Até que se chegue a um entendimento sobre quanto irão receber, os partidos devem definir, até antes das convenções, a quantidade de candidatos a deputado estadual, federal, senador e governador que irá disputar o pleito. Com base nisso, os diretórios nacionais irão traçar um valor adequado para transferência. Já para receber o recurso, os partidos terão 15 dias, a contar do dia 5 de agosto, último dia de convenções, para abrir uma conta bancária e receber os aportes dos dois fundos, que podem vir separadamente ou não.



Na prática, o Fundo Eleitoral, batizado de “Fundão”, abastecido por 30% do valor das emendas parlamentares de bancada previstas para 2018 e dos recursos provenientes da compensação fiscal, dada até agora às emissoras de rádio e televisão, pela veiculação da propaganda partidária eleitoral, pode ser utilizado para serviços diversos em uma campanha, como pagamento de pessoal, combustível e locação de veículo. Já o fundo Partidário, constituído por recursos públicos e particulares, possui critérios para utilização, como por exemplo, a proibição de pagamento de multa eleitoral.



O secretário estadual de planejamento do diretório estadual do PT, Luiz Borges, relembra que para o pleito suplementar, ano passado, a legenda recebeu R$ 400 mil, parceladas em duas vezes para poder suprir com os gastos de campanha. “Quem vai decidir e se sensibilizar quanto aos valores que podemos receber são as executivas nacionais. Tudo isso irá contar no valor que será destinado a nós”, explicou Borges. O PT nacional tem em cofre R$ 119 milhões para fazer a partilha entre os Estados.



Vivendo em um processo delicado, em que o principal líder da sigla, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se recusa a se entregar à Polícia Federal, após ser condenado em segunda instância, o secretário estadual informa que paralelamente a esse acontecimento, os grupos de trabalhos estão convocando quem deseja ser candidato. “A prioridade é que, em quase todos os partidos, se tenha candidatos a senadores e deputados federais. Precisamos de uma informação exata para obter um cálculo correto”, explicou.



PSDB



O secretário geral do diretório estadual do PSDB, Mário Barros, informou que se fosse uma distribuição linear, o executivo regional poderia receber em torno de R$ 7 milhões, com base nos R$ 173 milhões de FPE, destinados para a sigla tucana fazer a distribuição. “No final deste mês, vamos ter um quadro prévio dos candidatos que disputarão o pleito. Vagas principalmente para deputados estaduais e federais, porque a majoritária não fica para agora. Isso porque tem muitas alterações e reviravoltas até a convenção”, disse Mário.



PDT



O vice-presidente do PDT, Stones Machado, também argumenta que tudo depende da quantidade de candidatos, além da composição da aliança. “Se, por exemplo, o PDT não lança nenhum candidato majoritário, o valor de recurso que chega será outro. A divisão da verba é proporcional, quando há alianças”, informou Stones. Com o término do prazo de filiação, neste sábado (7), a legenda irá começar a elaborar relatório sobre as movimentações do partido. A sigla pedetista é a décima na lista da legenda que mais irá receber ajuda de custo. A legenda nacional conta com R$ 64 milhões do FPE.



MDB



O secretário-geral do MDB, Miguel Capobiango, disse não saber o valor exato dos R$ 215 milhões, destinados à direção nacional, que será direcionado para a executiva estadual. “Até antes do período de convenções, precisamos traçar qual será o tamanho da campanha e se tivermos candidatos em nível estadual, federal, senado e governo, a verba será maior”, salientou. Para ele, compor essas definições inclui saber quais filiados do partido colocaram o nome à disposição.

