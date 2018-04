As forças depois da janela fechada

Numa linha formada por independentes e oposição, o grupo fechou com oito parlamentares | Foto: Malika





Após o fechamento da janela partidária, a correlação de forças na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) dá um sinal de como será a divisão dos grupos para o processo eleitoral deste ano. Como base no Poder Legislativo, o governador Amazonino Mendes (PDT), que já vinha capengando e sofrendo derrotas nos embates, vai poder contar com pelo menos nove deputados. Já o senador Omar Aziz (PSD) ficou, até o momento, com sete. Numa linha formada por independentes e oposição, o grupo fechou com oito parlamentares. Agora, nessa construção das novas etapas, até a campanha eleitoral, o comando é dos partidos. Quem não obedecer às ordens, corre um sério risco de não sair candidato.

Conta com quem

Amazonino fica com os três deputados do PDT, que são Adjuto Afonso, Vicente Lopes e Wanderley Dallas. Pelo MDB, com Alessandra Campelo; pelo PP, Belarmino Lins; pelo PRB, Carlos Alberto; pelo PV, Orlando Cidade; pelo PRP, doutor Gomes e fecha com Dermilson Chagas.

Teoricamente

Pelo lado de Omar, estão os deputados do PSD, que são Josué Neto, Mário Bastos, Ricardo Nicola e Sidney Leite. Pelo DEM, o deputado Augusto Ferraz. Já pelo PR, ele conta com Cabo Maciel e Sabá Reis, ambos com tendência de seguir outros rumos.

Segue assim

Já na ala dos independentes e oposicionistas, o PSB de Serafim Corrêa passou a contar com o presidente da Aleam, David Almeida, e o deputado Platiny Soares. O grupo engloba ainda Luiz Castro (Rede), Sinésio Campos e José Ricardo, ambos do PT, e os deputados Adbdala Fraxe e Francisco Souza.

Ave majestosa

“Tucano é a ave mais majestosa que nós temos. Ninho é aconchego, é casa, é família, então eu não poderia ir a um lugar melhor”. Foi assim que a deputada federal Conceição Sampaio oficializou a sua filiação ao PSDB, sexta-feira (6), no Ducilas, na Ponta Negra.

Musculatura

O PHS do presidente da CMM, Wilker Barreto, foi um dos partidos que mais se fortaleceram na janela partidária. A legenda conta agora com os vereadores professora Jacqueline, professor Samuel, Felipe Souza, Roberto Sabino e Marcel Alexandre. Também com Homero de Miranda Leão e a publicitária Cileide Moussallem.

Desistiu

Diferente de Marcel Alexandre, o deputado federal professor Gedeão Amorim ficou no MDB, após conversar com o senador Eduardo Braga. Nesta semana, o deputado comemorou sua inserção como titular em comissões importantes na Câmara Federal.

No rumo

Vereador mais votado do pleito de 2016, João Luiz (PRB) retorna à Câmara Municipal de Manaus, após comandar, por nove meses, a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel). Ele deve anunciar hoje (9) a sua pré-candidatura a deputado estadual, pelo PRB.

Bandeira Azul

O deputado estadual Carlos Alberto (PRB) assumiu compromisso de fazer um projeto de lei voltado à saúde de autista no Amazonas, após realizar uma audiência pública na Assembleia Legislativa. O parlamentar foi incentivado por pais e especialistas sobre o tema.

Política na Ufam

A chapa homologada para o processo eleitoral da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Amazonas (Adua) já pode iniciar a campanha deste sábado (7). A “Adua Autônoma e Democrática”, única candidata ao pleito, para a gestão 2018-2020, terá até o dia 7 de maio para divulgar as propostas à categoria. No total, 910 professores da Ufam estão aptos para votar nos dias 9 e 10 de maio.

Desafio amazônico

Uma comitiva da FAS voltou da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Cujubim hoje (8), após acompanhar os desafios sociais e de geração de renda na comunidade Vila Cujubim, que fica a 15 dias de barco de Manaus.

E-commerce

O avanço do e-commerce no mercado de serviços e produtos do Amazonas é um dos temas a serem abordados no 1° Congresso Amazônia de Empreendedorismo (Conapren-2018), que será realizado pelo Sindicato dos Economistas, no período de 15 a 30 de abril. O evento é 100% on-line e gratuito.