Expansão do 'Luz para Todos' está comprometida por falta de recursos

Manaus - O deputado Serafim Corrêa (PSB) fez um apelo à bancada do Amazonas na Câmara Federal, na manhã desta quarta-feira (18), para que haja mobilização para solucionar o impasse da falta de recursos federais destinados ao programa “Luz para Todos”, que é administrado pela Eletrobras Amazonas Energia.

Segundo o parlamentar, a expansão do programa está comprometida. Há 50 dias, os trabalhadores não recebem os salários, e a principal causa é o atraso dos recursos da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que repassa as verbas para a Eletrobras Amazonas Energia.

A expansão do programa está comprometida por falta de recurso | Foto: Divulgação

“O programa Luz para Todos é de altíssimo interesse social. Pessoas que nunca tinham tido a oportunidade de ter, por exemplo, uma televisão ou uma geladeira funcionando, passaram a ser atendidas pelo “ Luz para Todos”. Este programa, vira e mexe sofre dificuldades e, agora, não é diferente. O programa faz parte da Amazonas Energia, mas sobrevive de recursos repassados pela Aneel. E a realidade, hoje, é que há um atraso dos repasses da Aneel para a Amazonas Energia, por consequência disso, um atraso para as empresas do Luz para Todos, e estas , por óbvio, não conseguem pagar seus trabalhadores”, explicou o deputado.

Serafim Corrêa disse que os atrasos nos salários comprometem o programa | Foto: Marcelo Araújo

O líder do PSB disse que os atrasos nos salários comprometem o programa. “Peço para que a bancada federal se movimente em Brasília para que esse assunto seja resolvido e não haja novas paralisações. Há um temor muito grande de que com a privatização da Eletrobras, o “Luz para Todos” seja interrompido ou desativado, só que houve, um comprometimento do programa com esses atrasos, que devem ser corrigidos”, concluiu Serafim.

