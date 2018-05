Foro Privilegiado no Brasil. Privilégio, por quê?

O Foro Privilegiado restringe os julgamentos de crimes cometidos por essas autoridades ao STF. | Foto: Divulgação





O foro por prerrogativa de função, o chamado Foro Privilegiado sofrerá um golpe fatal do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira ( 3 ), quando o ministro Gilmar Mendes dará seu voto, o único que ainda falta para que a ministra Carmén Lúcia, presidente da Corte, decrete as restrições para esse privilégio concedido a presidentes, ministros, deputados e senadores. O Foro Privilegiado restringe os julgamentos de crimes cometidos por essas autoridades ao STF.

Os primeiros golpes a essa imoralidade foram acompanhados por muitos brasileiros ontem, assim como se assiste à derrubada de um oponente em lutas de boxe e de MMA. Todos os 10 ministros que já votaram, foram favoráveis à restrição.

Esse foi mais um ponto que o STF ganhou com a nação, após negar o habeas corpus do ex-presidente Lula e abrir o caminho para prisão do petista. Isso porque o Foro Privilegiado não goza da simpatia dos brasileiros. Em recente pesquisa do Ibope, foi revelado que 78% dos mil entrevistados são contra a prerrogativa.

O sentimento que surge é: se somos todos iguais perante a Lei, por que para alguns ela é diferente?

É fato que em algum momento a prerrogativa cumpriu seu papel de resguardar a atuação de políticos durante o regime de exceção. Hoje, porém, serve unicamente como instrumento legal de impunidade.

Políticos no Brasil são bem remunerados, dispõem de diversos auxílios, e são escolhidos como porta-vozes do povo, sendo por isso, obrigados a serem exemplo de conduta, mesmo que essa não seja a realidade. Se a lógica funcionasse, o Foro Privilegiado não deveria privilegiar ninguém. E é isso que se espera a partir de agora.

Que cidadãos e aqueles que os representam sejam tratados de igual modo pela justiça. Justiça!

Editorial do Jornal em Tempo, publicado em 03.05.2018