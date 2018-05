Toffoli nega pedido de Lula e mantém ação com Moro no caso de Atibaia

Brasília - O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta quinta-feira (3), o pedido feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado e preso durante desdobramentos da Operação Lava Jato, para tirar do juiz federal Sergio Moro o processo que investiga a reforma do sítio em Atibaia, localizado no interior de São Paulo.

Para os advogados do petista, Moro deveria ter enviado o processo para São Paulo, tendo em vista decisão da Segunda Turma da Corte, que na semana passada decidiu tirar do juiz as menções feitas ao ex-presidente por delatores da Odebrecht. Toffoli, porém, respondeu que a decisão não discutiu sobre a competência de Moro para conduzir as ações penais em curso contra o petista.

A reclamação de Lula foi distribuída "por prevenção" a Toffoli. Até então, o ministro Edson Fachin era o relator dos casos envolvendo o ex-presidente. Porém, neste caso, Dias Toffoli foi escolhido para julgar o recurso da defesa por ter dado o voto que abriu a divergência na decisão, que tirou as delações da Odebrecht envolvendo Lula, das mãos de Moro.



Para o ministro, a decisão da Segunda Turma do Supremo de retirar as menções feitas ao ex-presidente pelos delatores não traz "ordem expressa" para que os autos do processo sejam enviados à Justiça Federal de São Paulo.

Já a defesa de Lula aponta a "inexistência de qualquer relação entre as reformas havidas no imóvel situado em Atibaia e os ilícitos da Petrobrás" e sustenta que a manutenção do caso do sítio com Moro "afronta" a decisão da Segunda Turma do STF. "É notório que, nos casos envolvendo o reclamante [Lula], a opressão e a sede punitivista liderada pela mídia ganharam proporções jamais presenciadas", sustentam os advogados.

