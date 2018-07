PRP rejeita aliança e Bolsonaro não terá general Heleno como vice

Militar da reserva, o general de Exército Augusto Heleno (PRP-DF) não será anunciado pré-candidato a vice-presidente em chapa encabeçada pelo presidenciável Jair Bolsonaro (PSL-RJ). O Partido Republicano Progressista (PRP) barrou a indicação do general e descartou aliança com a sigla do pré-candidato nesta quarta-feira (18).

Filiado ao PRP do Distrito Federal, General Heleno comandou o CMA (Comando Militar da Amazônia) de 2007 a 2009. Foi o primeiro comandante da Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti, em 2004, cargo no qual ganhou notoriedade no cenário nacional.

Essa era a segunda opção de Bolsonaro após o senador Magno Malta (PR-ES) recusar o convite para ser o seu pré-candidato a vice. O partido alegou já ter se comprometido com alianças regionais e, portanto, a aliança com Bolsonaro não seria viável. Recentemente, o PRP da Bahia anunciou apoio à reeleição do governador Rui Costa (PT-BH).

Outro motivo para a não formação de aliança foi a estratégia adotada pela sigla nessas eleições. O partido definiu que o plano principal da legenda para o pleito de outubro é eleger deputados federais como forma de aumentar o tamanho do fundo partidário e o tempo de rádio e TV que o partido tem.

De acordo com o presidente do PRP no Amazonas, deputado Dr. Gomes, o partido aguarda a decisão do diretório nacional em relação a alianças e, caso escolham apoiar Bolsonaro, respeitarão a deliberação e irão marchar junto.

Ele afirmou, ainda, que a sigla nunca dialogou com o presidenciável ou representantes do PSL e ressaltou que cada diretório estadual tem liberdade para escolher quais candidatos escolher.

Leia também: Ciro Gomes insiste em aliança com PCdoB

No Estado, o PRP optou por apoiar a reeleição de Amazonino Mendes (PDT).

“Até o momento, não definimos alianças, apenas que vamos apoiar a reeleição de Amazonino. Aguardamos orientações do diretório nacional em relação à presidência e aos demais cargos. Se for decidido que apoiaremos Bolsonaro, vamos marchar juntos”, disse.

Com a indicação do general barrada, o PSL deve buscar novas alternativas dentro da própria sigla. Uma delas é a advogada e professora da Universidade de São Paulo (USP), Janaína Paschoal, conhecida por sua atuação no processo que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2016;

Atualmente, Jair Bolsonaro é líder nas pesquisas de intenção de voto nos cenários sem a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que está preso desde abril deste ano e deve ter a candidatura impedida pela Lei da Ficha Limpa. Até o momento, sua pré-candidatura não possui aliados.

Por enquanto, a legenda do presidenciável vai dispor de apenas 8 segundos do tempo do rádio e TV, em um bloco na campanha eleitoral de 12 minutos e 30 segundos.

*Com informações do Estadão

Leia mais

Justiça Federal decreta bloqueio de bens do prefeito Marcello Crivella

Campanha eleitoral: Teto de gastos causa divergência