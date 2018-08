PL obriga governo federal a oferecer três refeições diárias a alunos

A Câmara dos Deputados analisa o Projeto de Lei 9132/17, do ex-deputado Carlos Souza, que garante a oferta de três refeições diárias, por tudo escolar, pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Atualmente, essa questão é disciplinada por regulamento do Ministério da Educação. O projeto altera a legislação que trata da alimentação escolar (Lei 11.947/09).

Para Carlos Souza, o modelo atual de execução do PNAE não atende ao objetivo de garantir as necessidades nutricionais dos alunos, durante o período letivo.

“O corpo discente da rede pública de ensino é formado por crianças e jovens de famílias de nível socioeconômico mais baixo. De forma que, para muitos, a única refeição do dia é aquela feita na escola”, justificou o autor.

Tramitação

A proposta será analisada de forma conclusiva pelas comissões de Educação; e de Seguridade Social e Família.

