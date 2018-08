Manifestação por 'Lula livre' causa longo engarrafamento em Brasília

Brasília - Um protesto organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) pela liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e contra sua inelegibilidade causa longo engarrafamento nas principais vias da capital na manhã desta terça-feira (14).

Centenas de manifestantes interditam o acesso ao Aeroporto Internacional de Brasília e ao Plano Piloto, região onde se concentram o Congresso, os ministérios e diversas instituições públicas e privadas.

Leia também: Convenção do PT destaca ato a favor de Lula para a Presidência

O objetivo dos manifestantes é pressionar a Justiça contra a prisão do ex-presidente Lula. Ele foi condenado em primeira e segunda instâncias na Operação Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá (SP). A Justiça estipulou pena de 12 anos e um mês e o ex-presidente está preso em Curitiba desde 7 de abril.

Segundo o MST, o protesto foi organizado em marchas com pessoas vindas de diferentes regiões do País: a coluna Prestes vem do Sul e Sudeste, saindo do aeroporto. Nessa região, eles estão sendo escoltados pela Polícia Militar.

A coluna Tereza Benguela é composta por militantes do Centro-Oeste e parte da rodoviária, enquanto a coluna Ligas Camponesas sai do Balão do Torto, região próxima à residência de campo do governo brasileiro em Brasília.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal informa que liberou as faixas exclusivas para a melhoria do fluxo. A estimativa é de que 26 quilômetros estavam congestionados no início da manhã de terça-feira.

O grupo deve se concentrar no entorno do Estádio Mané Garrincha, no centro da capital. O Partido dos Trabalhadores deve registrar a candidatura do ex-presidente nesta quarta-feira, 15, o prazo final para registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Leia mais:

‘O Brasil precisa que Vanessa volte ao Senado’, diz Gleisi Hoffmann

Diretor-geral da PF relata detalhes da prisão de Lula