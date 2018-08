Bolsonaro usa 'cola' feita na mão para fazer pergunta durante debate

Jair Bolsonaro, candidato à presidência pelo PSL, consultou uma "cola" pouco antes de fazer uma pergunta a também candidata Marina Silva (REDE), durante debate realizado na noite desta sexta-feira (17).

Escrita na mão esquerda, a cola continha três palavras: “pesquisa”, “armas” e “Lula”. Bolsonaro fez a consulta antes de perguntar a candidata da Rede Sustentabilidade sobre a opinião dela em relação ao porte de armas no País. O debate foi realizado na RedeTV!.

Na resposta, Marina afirmou ser contra o porte de arma e resgatou uma declaração do adversário sobre a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Na tréplica, Bolsonaro contra-atacou acusando-a de ser evangélica a favor do aborto.

Após o encerramento do debate, quando foi questionado por jornalistas sobre a cola escrita na mão, Bolsonaro respondeu rispidamente perguntando ao entrevistador se ele queria saber a cor da cueca dele.

“Qual o problema? Você sabe o que está escrito aqui? Quer saber mais o que? A cor da minha cueca? Vai plantar cebola, vai plantar batata”, disse.

