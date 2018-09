Daciolo não comparece a sabatina e diz que só participa de debates

O candidato do Patriota ao Planalto, Cabo Daciolo, decidiu não participar da rodada de sabatinas promovida pela CBN e Portal G1. A série de entrevistas começaria nesta segunda-feira (3), com o nome do Patriota. Entretanto, na manhã desta segunda-feira 3, jornalistas da CBN anunciaram que Daciolo não compareceu à sede do grupo em São Paulo.

"Sábado, o advogado do partido disse que Daciolo não compareceria à sabatina e só participará de debates", disse um dos apresentadores da CBN. Os termos da sabatina foram acordados com representantes de cada partido, em agosto.

O próximo na lista a ser sabatinado é o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, nesta terça-feira (4), às 8h.

