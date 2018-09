Bolsonaro recebe alta da UTI e vai para unidade semi-intensiva

Bolsonaro foi ferido com um golpe de faca no abdômen | Foto: Reprodução/Twitter

O candidato à Presidência Jair Bolsonaro,do PSL, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta terça-feira (11), passando para uma unidade de cuidados semi-intensivos, segundo boletim médico divulgado há pouco pelo Hospital Albert Einstein, onde está internado desde a última sexta-feira (7).

O deputado foi ferido com um golpe de faca no abdômen, na última quinta-feira (6), durante ato político no município de Juiz de Fora (MG).

Bolsonaro recebeu hoje uma dieta leve e teve boa tolerância, não sofrendo náuseas ou vômitos. O deputado federal continua sem febre nem sinais de infecção e apenas recebe medidas de prevenção contra trombose venosa.

Leia também: Ibope: Bolsonaro amplia liderança e chega a 26% das intenções de voto

Ontem, o candidato já havia passado por fisioterapia, além de ter feito caminhada e exercícios respiratórios, sem apresentar dor.

Histórico

Bolsonaro foi transferido para o Hospital Albert Einstein, na capital paulista, onde deu entrada por volta das 10h45 de sexta-feira (7). Ele saiu da Santa Casa de Juiz de Fora (MG), onde recebeu os primeiros atendimentos após a facada, e passou por cirurgia. O candidato foi transferido para São Paulo a pedido da família.

O autor do ataque a Bolsonaro, Adélio Bispo de Oliveira, foi preso pela Polícia Militar da cidade. A Polícia Federal (PF), responsável pela segurança do candidato, abriu inquérito para investigar o caso. No sábado (8), Adélio Bispo foi transferido, pela PF, para a penitenciária federal de segurança máxima de Campo Grande (MT).

Leia mais:

1ª Turma do STF rejeita denúncia contra Bolsonaro por racismo

'Ataque a Bolsonaro desmoralizou proposta de armamento', diz Marina