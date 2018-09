Bolsonaro passa por fisioterapia e caminha pelo quarto

O candidato à Presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, saiu do leito nesta sexta (14) para fazer fisioterapia, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, onde está internado desde o último sábado (7). Ele caminhou pelo quarto sem apresentar dor, conforme os médicos.

Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com estabilidade clínica e sem complicações após passar por cirurgia de urgência na noite de quarta-feira (12) para correção de aderência que estava obstruindo o intestino delgado.

Segundo boletim, divulgado no início da noite desta sexta-feira, o candidato continua sem febre e sem sinais de infecção. Por ordem médica, as visitas estão restritas a pessoas autorizadas pela família.

Após a divulgação do boletim médico o filho do candidato, Flávio Bolsonaro, deputado estadual (PSL-RJ), disse ao programa Corredores do Poder, da TV Brasil, que “não tem previsão dele voltar para rua. Isso só vai acontecer quando houver uma liberação por parte dos médicos”.

Segundo o filho do candidato, o pai tem “uma recuperação excelente, um aspecto físico muito melhor. Vai retornar a fisioterapia e conseguiu dar umas voltinhas no quarto dele e pelo corredor [do hospital]”.

Histórico

Bolsonaro foi transferido para o Hospital Albert Einstein, na capital paulista, por volta das 10h45 de sexta-feira (7). Ele saiu da Santa Casa de Juiz de Fora (MG), onde recebeu os primeiros atendimentos após ter sofrido uma facada em um ato de campanha na cidade mineira, e passou por cirurgia. O candidato foi transferido para São Paulo a pedido da família.

Leia mais

