Grupo de Mulheres contra Bolsonaro é hackeado em rede social

Com 2,5 milhões de pessoas, o grupo no Facebook, ‘Mulheres Unidas contra Bolsonaro está sofrendo ataques de hackers desde a última sexta- feira (14). A rede social saiu do ar na madrugada deste domingo (16) e voltou à ativa no início da tarde de hoje, mas algum tempo depois voltou a ser invadido.

Moderadoras ameaçadas pelos hackers

O grupo teve o nome e a capa trocados em favor do candidato do Partido Social Liberal (PSL) e as administrados do grupo também foram alvo de ataques. A suspeita é que as linhas telefônicas das mulheres tenham sido grampeadas.

As administradoras garantem que as providências jurídicas serão tomadas para que os responsáveis pelos ataques sejam identificados e punidos de acordo com a lei.

O grupo em números

Criado no dia 30 de agosto, o grupo chegou a 2,5 milhões de pessoas. É administrado por dez mulheres e 50 moderadoras. O objetivo do grupo é unir mulheres que sejam contra o machismo, a misoginia, a homofobia e todo e qualquer tipo de preconceito.

