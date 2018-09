Fernando Haddad estará em Manaus no dia 29 de setembro

Fernando Haddad será recebido por Vanessa Grazziotin em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - O candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, visita Manaus no próximo sábado (29). O presidenciável será recebido pela senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB) e cumprirá agenda pela manhã na capital amazonense ao lado dos principais nomes da coligação “Povo Feliz de Novo”.



O anúncio da vinda de Haddad foi feito na última agenda da senadora, nesta quinta (20), no bairro Petrópolis, zona Sul. Lá, ao lado da candidata ao governo do Estado Lúcia Antony e dos candidatos a deputados estadual e federal Eron Bezerra e Yann Evanovick, Vanessa destacou a importância de ter Haddad ao seu lado na campanha, para reafirmar e garantir os compromissos firmados com a população amazonense.

“A presença dele aqui não é só para fazer campanha, mas para fazer um contato mais próximo ao eleitor, manter o diálogo que tenho com o povo e para assumir compromissos. Compromisso com a BR-319, com a Zona Franca de Manaus. A vinda dele aqui é fundamental para que se garanta tudo pelo que lutamos”, disse a senadora.



Haddad ainda não definiu as atividades que irá cumprir em Manaus e, por isso, a agenda não foi divulgada.



Crescimento



Segundo a pesquisa DMP/Tiradentes, se as eleições fossem na última sexta-feira (21), Vanessa voltaria a integrar a bancada amazonense no Senado Federal. Os dados mostram a senadora com 27%, distante 5 pontos percentuais do terceiro colocado. A variação a mantém fora da margem de erro.



Haddad visita Minas



Fernando Haddad cumpriu, na sexta-feira, agenda em Ouro Preto (MG) e disse que abrir espaço no orçamento para retomar obras paradas será uma “medida emergencial”, caso seja eleito. O candidato também disse que, entre outras medidas emergenciais, está a retomada da diminuição da carga tributária para os mais pobres e a promoção de uma reforma bancária.



Depois participou de uma manifestação pública na Praça Tiradentes, acompanhado da candidata a vice, Manuela Dávila (PCdoB); do candidato ao governo de Minas Gerais Fernando Pimentel (PT); dos candidatos ao Senado em Minas Dilma Rousseff (PT) e Miguel Correa (PT), e outros políticos.

