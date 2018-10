Eleições 2018: conheça a ordem de votação na urna eletrônica

Manaus – No próximo dia 7 de outubro os eleitores de todo o Brasil vão escolher o novo presidente do país e os governadores dos 26 estados e do Distrito Federal. Também serão eleitos 1.059 deputados estaduais, 513 deputados federais e dois terços dos senadores que ficarão os próximos oito anos no Congresso.

O presidente e os governadores precisam receber mais da metade dos votos válidos no primeiro turno para serem eleitos. Caso o candidato não seja decidido, será realizado um segundo turno, em 28 de outubro, entre os dois mais votados.

A ordem de votação desta eleição sofreu uma pequena alteração em relação a última, em 2014, quando o primeiro voto foi dado para deputado estadual.

Portanto, para que não haja confusão na hora de colocar o número dos candidatos, o Portal Em Tempo preparou uma lista com a ordem de votação nas urnas.

1. Deputado Federal

O primeiro voto será para Deputado Federal. O número do candidato deve ter quatro dígitos. Ao colocar todos os números, a foto, nome e partido do candidato escolhidos aparecerão na tela. Se as informações estiverem corretas, aperte “confirma” e passe para o próximo voto, caso contrário, aperte “corrige” e digite os números novamente.

O primeiro voto vai para a escolha de deputado federal | Foto: Divulgação/TSE

2. Deputado Estadual ou Distrital



O segundo candidato a ser escolhido na urna será um deputado estadual (ou distrital, para quem reside no Distrito Federal). Esses candidatos são representados por cinco dígitos. Verifique os dados e aperte “confirma” se estiver tudo certo ou “corrige” para redigitar os números.

Cada estado escolherá um deputado estadual | Foto: Divulgação/TSE

3. Senadores

Após os votos para deputados federal e estadual ou distrital, é a vez de escolher os senadores. Neste ano o eleitor deve votar em dois candidatos diferentes, cada um representado por três dígitos. Para votar, digite o número da sua primeira escolha, aperte "confirma" e, em seguida, digite o número do segundo candidato e aperte a tecla verde.

A escolha para o senado vem em terceiro na listagem de ordem | Foto: Divulgação/TSE

Cada candidato só pode ganhar um único voto por eleitor. Por isso, se você digitar o mesmo número duas vezes e confirmar em ambas as vezes, um dos seus dois votos será considerado nulo, e seu candidato receberá apenas um voto.

O número escolhido para senador não pode ser repetido ou o voto será considerado nulo | Foto: Divulgação/TSE

4.Governador

O penúltimo voto é para a escolha dos governadores. Este candidato é representado por dois números. Digite e verifique os dados do candidato e vice que apareça na pequena telinha.

Os 26 estados e o distrito federal escolhem um novo governador | Foto: Divulgação/TSE

5. Presidente

O último voto é para Presidente da República. Os candidatos também são representados por dois números, para eleger um dentre as opções disponíveis, basta digitar os números da urna e confirmar o voto.

A escolha para presidência encerra a eleição no primeiro turno | Foto: Divulgação/TSE

Depois de registrar todos os votos, o eleitor deve ir até o mesário e pegar o comprovante de votação. Ele deve ser guardado caso seja necessário comprovar que está e dia com as obrigações governamentais.



Os que quiserem treinar a ordem de votação podem utilizar o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele disponibiliza um simulador de urna eletrônica para que o eleitor possa praticar todos os votos.

