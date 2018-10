Preso que fugir com uso de violência pode ter pena dobrada

A Câmara do Deputados analisa proposta que dobra a punição aplicada a quem fugir de presídio (ou outra medida de detenção) com uso de violência. A pena atual estabelecida pelo Código Penal é de três meses a um ano de detenção somados à punição pelo ato de violência cometido pelo fugitivo.

De acordo com o Projeto de Lei 10218/18, do senador Raimundo Lira (PSD-PB), a sanção será de detenção de seis meses até dois anos, além da pena do correspondente à violência.

O senador avalia que a punição mais severa pode desestimular a fuga de presos praticada com violência.

Tramitação

A proposta receberá parecer das comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. O texto também terá de ser votado pelo Plenário.

