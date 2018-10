Família ligada ao jogo do bicho apoia Bolsonaros no Rio

Rio de Janeiro - A família Abrahão David, conhecida no Estado do Rio pelas relações com o jogo do bicho, decidiu apoiar a família do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). Em agosto passado, o filho mais velho do candidato, deputado estadual pelo mesmo partido, Flávio Bolsonaro, fez campanha para o Senado em Nilópolis, reduto eleitoral da família há décadas.

A agenda incluiu caminhada ao lado do prefeito da cidade, Farid Abrahão David (PTB), irmão do bicheiro Aniz Abraão David, o Anísio. Também participou o deputado federal Simão Sessim (PP-RJ), primo do bicheiro.

Em imagens divulgadas em uma rede social de Flávio é possível ver o filho de Bolsonaro caminhando no calçadão da cidade entre Farid Abrahão e Sessim, que usam adesivos no peito com o número do candidato a senador.

O dia de Flávio Bolsonaro em Nilópolis também incluiu uma reunião reservada com os dois e com integrantes da prefeitura - o encontro foi divulgado em uma rede social de um secretário da cidade.

Alguns eleitores dos Bolsonaros não gostaram do apoio - a família tem, entre suas bandeiras, o combate ao crime. Muitos reprovaram a aliança, em comentários publicados no post no qual o candidato a senador veiculou o vídeo da campanha com o clã Abrahão.

"Ah tá de sacanagem do lado de Simão Sessim e Farid? Apaga que dá tempo", escreveu um eleitor. Outro afirmou: "Com todo respeito, fica difícil te apoiar vendo vc (sic) ao lado do Simão e do Farid, é incoerente quanto à imagem que vc passa, vc não precisa disso, o povo quer a família Bolsonaro lá em cima...".

Influência

As famílias David e Sessim são muito influentes na Baixada Fluminense, especialmente em Nilópolis. Sessim, desde 1979 na Câmara, já foi filiado à UDN e à Arena. Com a redemocratização, manteve-se no campo conservador.

O deputado é tido como representante do bicho em Brasília. Em fevereiro de 2015, ele foi citado em um depoimento à força-tarefa da Operação Lava Jato prestado pelo ex-diretor de Abastecimento da Petrobrás Paulo Roberto Costa. O deputado do PP foi acusado por Costa de ter pedido R$ 200 mil. Segundo o delator, Sessim foi "um dos poucos que agradeceu (sic)" a propina recebida.

Em 2016, o inquérito contra Sessim foi arquivado por falta de provas. O deputado sempre negou envolvimento no esquema.

O outro acompanhante de Flávio Bolsonaro na caminhada e irmão de Anísio, Farid Abrahão, defendeu a legalização do jogo no Brasil. Segundo ele, os recursos arrecadados com a medida poderiam ser usados nas áreas de Segurança e Saúde.

Relação

A assessoria de imprensa do prefeito de Nilópolis afirmou que "o prefeito Farid tem ótima relação com Flávio porque foram deputados juntos. Eles se encontraram na feira e caminharam juntos porque são amigos". A reportagem não conseguiu falar com Sessim. Flávio Bolsonaro não respondeu à reportagem até o fechamento desta edição.

